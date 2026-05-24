◆春季高校野球近畿大会 ▽１回戦 報徳学園（兵庫１位）３―１龍谷大平安（京都１位）（２４日・わかさスタジアム京都）

報徳学園のエース左腕・沢田悠佑（３年）が龍谷大平安打線を６安打１失点に抑え完投勝利を挙げた。

「めちゃくちゃ緊張したけれど、１、２回と３者凡退に抑え、バッターにもいいリズムを作れたと思う。真っすぐが良かったです」と沢田。大角健二監督（４５）も「（今までは）どこかで崩れることもあったけれど、ロングでも落ち着いて見られました。カーブが決まっていたのでストレートが生きていた」と評価。チーム全体でも「今日はどこが悪かったのかなと、悪いところを探すほうが難しい」と会心のゲーム運びを振り返った。

８チームが参加、勝てば最大３試合となる近畿大会。「今日は県大会の準々決勝を想定した」と大角監督。早くも甲子園に向けた夏の山場をイメージして選手を鼓舞した。

沢田は冬場にフォーム改造。投球時の体が横回転するため、コーチから肘を下げるようにアドバイスを受け、サイドに本格転向。最速も３キロ増の１３９キロとなった。

チームには最速１４６キロ右腕の背番号１０・江藤達成（３年）、背番号１１の谷口哲聖（２年）は最速１４４キロと好投手が控える。それでも沢田は「自分が投げてチームを勝たすことを思っている。背番号１は譲りたくない」とキッパリ。夏の甲子園に向けて、背番号１が本気になった。