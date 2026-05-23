DeNA―ヤクルト

プロ野球、DeNA―ヤクルトが23日、横浜スタジアムで行われた。セレモニアルピッチには人気女優が登板。オーラを漂わせた投球シーンがファンの視線を奪った。

人気アニメ・ポケットモンスターとコラボした「ポケモンベースボールフェスタ2026」のマウンドに降臨したのは、女優の山本美月。幼い頃からポケモン好きだという山本は、「018」の番号が入ったDeNAのユニホームを纏って登場した。

ピカチュウに見守られながら投球。スタイル抜群の容姿を際立たせながら右手で投じたボールはゴロで捕手のミットへ。球場を沸かせていた。

DeNAの公式Xではセレモニアルピッチ後の感想を語る映像が公開され、「すごく緊張したんですけどユニホーム姿のピカチュウたちに支えられながら楽しく投げることができたかなと思います」と語った。

土曜の14時にプレーボールされた一戦。人気女優の登場にネット上は沸き、「山本美月さん可愛い」「可愛すぎて癒やされた」「かわいい！！！！」などの反響が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）