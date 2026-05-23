男子イタリア代表がVNLのメンバーを発表！ ジャネッリやラビアら選出
イタリアバレーボール連盟（FIPAV）は20日（水）、男子イタリア代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。
FIVB世界ランキング2位のイタリアはフェルディナンド・デ・ジョルジ監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNL準優勝、世界選手権優勝という好成績で終えている。
今回招集されたのは30選手。セリエAのペルージャで男子日本代表のキャプテン石川祐希とチームメイトだった、セッターのシモーネ・ジャネッリやロベルト・ルッソ、2度のオリンピックに出場したアウトサイドヒッターのアレッサンドロ・ミキエレットやダニエレ・ラビアらが名を連ねた。
男子イタリア代表は予選ラウンドの第1週をカナダで、第2週をスロベニアで、第3週を日本の大阪府で戦う。初戦は6月11日（木）に行われる男子フランス代表戦だ。
■男子イタリア代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター
▼アウトサイドヒッター
ティム・ヘルド
ジュリオ・マガリーニ
アレッサンドロ・ミキエレット
フランチェスコ・サニ
マッティア・ボットロ
ダニエレ・ラヴィア
ルカ・ポッロ
トンマーソ・イキーノ
マッティア・オリオーリ
▼ミドルブロッカー
フランチェスコ・コンパローニ
ロレンツォ・コルテシア
ジャンルカ・ガラッシ
ジョヴァンニ・サンギネッティ
ロベルト・ルッソ
パルド・マティ
アンドレア・トルオッキオ
ジョヴァンニ・マリア・ガルジウロ
レアンドロ・モスカ
▼セッター
シモーネ・ジャネッリ
パオロ・ポッロ
リカルド・スベルトリ
マッティア・ボニンファンテ
▼オポジット
カミル・リヒリツキ
ユーリ・ロマノ
アレッサンドロ・ボボレンタ
トンマーゾ・グッゾ
▼リベロ
ガブリエレ・ラウレンツァーノ
ファビオ・バラーゾ
マテオ・スタフォリーニ
ドメニコ・パーチェ