イタリアバレーボール連盟（FIPAV）は20日（水）、男子イタリア代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。

FIVB世界ランキング2位のイタリアはフェルディナンド・デ・ジョルジ監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNL準優勝、世界選手権優勝という好成績で終えている。

今回招集されたのは30選手。セリエAのペルージャで男子日本代表のキャプテン石川祐希とチームメイトだった、セッターのシモーネ・ジャネッリやロベルト・ルッソ、2度のオリンピックに出場したアウトサイドヒッターのアレッサンドロ・ミキエレットやダニエレ・ラビアらが名を連ねた。

男子イタリア代表は予選ラウンドの第1週をカナダで、第2週をスロベニアで、第3週を日本の大阪府で戦う。初戦は6月11日（木）に行われる男子フランス代表戦だ。

■男子イタリア代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター



▼アウトサイドヒッター

ティム・ヘルド

ジュリオ・マガリーニ

アレッサンドロ・ミキエレット

フランチェスコ・サニ

マッティア・ボットロ

ダニエレ・ラヴィア

ルカ・ポッロ

トンマーソ・イキーノ

マッティア・オリオーリ



▼ミドルブロッカー

フランチェスコ・コンパローニ

ロレンツォ・コルテシア

ジャンルカ・ガラッシ

ジョヴァンニ・サンギネッティ

ロベルト・ルッソ

パルド・マティ

アンドレア・トルオッキオ

ジョヴァンニ・マリア・ガルジウロ

レアンドロ・モスカ



▼セッター

シモーネ・ジャネッリ

パオロ・ポッロ

リカルド・スベルトリ

マッティア・ボニンファンテ



▼オポジット

カミル・リヒリツキ

ユーリ・ロマノ

アレッサンドロ・ボボレンタ

トンマーゾ・グッゾ



▼リベロ

ガブリエレ・ラウレンツァーノ

ファビオ・バラーゾ

マテオ・スタフォリーニ

ドメニコ・パーチェ