24日午後3時40分発走

中央競馬のG1・オークスは24日、東京芝2400メートルで行われる。23日、JRAから前日最終オッズが発表され、競馬ファンの注目が集まった。

3歳牝馬によるクラシック第2弾。前日最終オッズで1番人気に支持されたのは、桜花賞を制したスターアニス（高野）だ。距離適性が不安視される中、3.0倍となった。

G2のフローラSを快勝したラフターラインズ（小笠）が3.4倍で2番人気。同レース2着のエンネ（吉岡）が6.4倍で続く。

女性騎手初のクラシック制覇が懸かる今村聖奈が手綱を取るジュウリョクピエロ（寺島）は6.9倍で4番人気。X上の競馬ファンからは様々な声が上がった。

「スターアニス抜けた人気になると思ったら意外と競るのな」

「ラフターラインズ狙ってる人間からしたらスターアニスが1番人気なのは嬉しいやろ」

「ジュウリョクピエロさすがに人気しすぎじゃね？」

「ジュウリョクピエロ買われすぎてびっくり」

「いくらなんでも過剰人気のジュウリョクピエロ」

「オッズが思ってたのと全然違くて泣ける」

18頭立てのレースは、24日午後3時40分に発走となる。



（THE ANSWER編集部）