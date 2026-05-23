ゴルフシーンもここまでおしゃれに。BRIEFING GOLFとWIND AND SEAのコラボアイテムは“迷彩”がキーワード

ゴルフ初心者がプレイ前に気を付けることといえば服装。ゴルフクラブへの出入りの際はジャケット着用、プレイ中も襟付きシャツやベルトが通せるボトムスなどさまざまなドレスコードやマナーが存在します。紳士のスポーツとして発展してきた歴史ゆえ厳格な部分もありますが、日本の猛暑などの環境に付随し、機能性素材を活用したウエアが続々登場。昨今はよりカジュアルな形でプレイできるようになってきました。

コロナ禍を経て3密を避けられる屋外スポーツとしてにわかに注目を浴び、市場規模が拡大したゴルフ。一気に若年層のスポーツ人口が増えたことでウエアやグッズにも変化が。よりスタイリッシュなルックスの“着たくなる”そして“持ちたくなる”デザインが急増中なんです。

BRIEFING GOLFから新たに登場したのは米国Crye Precision社開発の“MULTICAM BLACK”パターンを採用したWIND AND SEA（ウィンダンシー）とのコラボアイテム第5弾。週末のラウンドや日々の打ちっぱなしなどの自主練にぴったりな新作が発売中です。BRIEFINGらしさ溢れるバッグや小物に加えてアパレル7型とキャップ1型。今シーズンもついつい手が伸びるクールなデザインが揃っています。

今回のコレクションではWIND AND SEAのブランドカラーのサックスブルーをベースに、ミリタリー感溢れるオレンジをキーカラーとして展開。コラボ初となるカモフラージュ柄をデザインソースに、タフさに加えリラックス感をプラスしています。

▲「BRIEFING × WDS POLO」

襟付きシャツが推奨されるコース上でイマドキ感をさりげなく演出するなら、「BRIEFING × WDS POLO」（1万9800円）がオススメ。素材にハリとコシがあり美しいシルエットがキープできる部分が◎。ストレッチ素材のためスイング時など体の動きにスムーズに追従してくれます。Wネームロゴも胸元に。

▲「BRIEFING × WDS HIGHNECK」

ゆるめのラグランスリーブでキレイめルーズ感が出せるネックネックシャツ「BRIEFING × WDS HIGHNECK」（1万8700円）も、リラックス感溢れる今の気分にぴったりです。

▲「BRIEFING × WDS T-SHIRT」

また、あえて他ブランドを含め展開の少ないゴルフ向けTシャツ（1万2100円〜1万3200円）も発売。こちらは打ちっぱなしでの練習やデイリーで使えるデザイン。ストレッチ性とキックバック性を備えた機能素材＆UVカットで、スタイルやシーンに合わせて着こなせます。

▲「BRIEFING × WDS WIDE SHORT PANTS CAMO」

なお、ボトムスは「BRIEFING × WDS WIDE SHORT PANTS CAMO」（2万9700円）、ロゴが存在感抜群の「BRIEFING × WDS MESH CAP CAMO」（9900円）で揃えると、よりまとまりのあるスタイルがキマります。

▲「CR-8 #02 CAMO COMBI WDS」

さらに注目アイテムとして押さえておきたいのは、プレイの要となるCADDIE BAGこと「CR-8 #02 CAMO COMBI WDS」（9万6800円）。「CR-8 #02」をベースモデルに収納力と安定感を確保。クラブの出し入れもスムーズでプレイを快適にサポートします。

MULTICAM BLACKパターンを軸に、オレンジのロゴが映えるバージョンと爽やかなサックスブルーの2色を展開。コース上でも馴染む色合いながらオシャレ度も抜群。

▲「BARREL DRIVER COVER CAMO COMBI WDS」ほか

素材に1000デニールのCORDURA NYLON採用し、内側はボア素材のヘッドカバーもドライバーにパター用など4種類を用意（各8800円〜1万1000円）。スコアカードやボール収納に便利な「TOOL CART TOTE」（1万9800円）も加え、トータルコーデが楽しめます。

▲「TOOL CART TOTE」

なお、カモフラ柄に関しては名門クラブなどでは明確にNGとされている場所もあるので下調べはお忘れなく。マナーをしっかり守りつつ、自分好みのスタイルでぜひコースを楽しんでください！

>> BRIEFING GOLF

＜文／GoodsPress Web＞

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