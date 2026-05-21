３人組バンドのＪＵＮ ＳＫＹ ＷＡＬＫＥＲ（Ｓ）が２１日、東京・西東京市の西武池袋線ひばりヶ丘駅の一日駅長に就任した。就任式後には、同駅南口で手形除幕式を行った。

あいにくの雨となったが、多くのファンが集結。幕が下りると、拍手と歓声がわき起こった。この日はメジャーデビュー記念日とあって喜びも倍増。３人は新たな「聖地」の誕生を喜んだ。

ジュンスカはこの日、大分・別府市で主催ロックフェス「電撃ＢＥＰＰＵ」（２０２７年５月２２日、２３日に別府ビーコンプラザ）を開催することを発表した。生まれ故郷での開催に、ギターの森純太は「ひばりヶ丘はジュンスカを結成した街。別府は僕が生まれ育った街。僕がここ数年で出会った仲間たちがたくさんいるので、その仲間たちと、そこでロックンロールを鳴らしたい」と意欲は十分。ボーカルの宮田和弥は「楽しみだね。ワクワク感が今から１年間続いていく。（来年５月に向けて）こうして目標があるのはいいよね、ワクワク感があるから」と心待ちにした。

自由学園（東京・東久留米市）の同窓生だった３人にとって、ひばりヶ丘駅周辺はバンド結成や音楽活動を行ったゆかりの地。１９９０年に同地域を歌った名曲「Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ ヒバリヒルズ」を発表している。