女優南果歩（62）が、20日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。健康に気を使っていると明かすも、くりぃむしちゅー上田晋也（56）から指摘を受けた。

番組のテーマは「健康に命をかける女VS不摂生上等な女」。南は「何かやりたいなって思ったときに『しんどいな』とか、『めんどくさ』とか思うのがイヤなんですよ。思わないように体を鍛える。ジム行くんですよ。パーソナルジム。始めて6年ぐらいで腹筋というものがわかってきた」と。トレーニングをして健康に気をつかっていることを明かした。

番組では佐藤仁美、王林らがお酒を大量に飲むことを語り盛り上がった。上田は「南さんとかはお酒お飲みにならない？」と聞くと、南は「それとこれとは別問題。飲むときは徹底的に飲む。飲まないときは一切飲まない」と明かした。

南は「この間も出版パーティーがあったんですよ。3次会までやって、4時半ぐらいになって、飲みすぎちゃって、みんなが帰そうっていう空気になったんですよね。タクシー呼んで、そこまで送ってくれた子に『ありがとう』ってみんなハグして、運転手さんにもハグしたそうです」とお酒を飲み過ぎたエピソードを語ると、上田は「本当に健康ガチ勢なんですか？」。

南は体を温めるため「冷たいものは飲まない。氷も入れない」とも主張。「かき氷？ 1年中食べてる人どうしたの？」と疑問を語った。上田は「冷たいもの食べたりすることはないんですか」と聞くと、南は「ただしね、スタバのフラペチーノあるじゃないですか。あれは別」と特別扱いし、上田から「食ってんじゃねえか！」とつっこまれた。

佐藤仁美は「氷なしのお酒とかおいしいですか？」と聞くと、南は「ごめんなさい。お酒は除外してください」。上田は「南さんぬかりだらけですよね？」と“健康派”で出演した南につっこんだ。