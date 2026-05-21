お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。後輩芸人の印象を語った。

この日は、M-1グランプリ2025の覇者「たくろう」と準優勝「ドンデコルテ」が登場。街頭インタビューではドンデコルテ・渡辺銀次に「初心を忘れないように益々荘に住み続けたほうがいい」との声が上がった。益々荘とは、お笑いコンビ「カゲヤマ」益田康平の実家の通称。益田の父の厚意で他の芸人も安価で下宿させており“芸人のときわ荘”と言われ、渡辺も長年住んでいる。

濱家は「銀次って苦労した期間が長かったから腐ってきそうな言われ方するやん。でも、この間益々荘に行かせてもらったときに、めっちゃコイツちゃんとしたヤツなんやなと思った」と実感を込めた。

「部屋の物のそろえ方とか、調理の仕方とか、人への所作見て、コイツめっちゃええヤツなんやろうなと思った」としみじみ。街頭インタビューの意見についても「（益々荘でつつましく暮らす）あの感じを応援したいって感じもあるんちゃうかな」と推測した。

銀次は退去の意向があり「どうしたらいいんですかねえ。シンプルにスタジオに来るのも遠いので…」と苦笑い。相方・小橋共作から「セカンドハウス探すのじゃダメなの？」と提案され、「オマエの口からセカンドハウス…!?」と驚がくした。

「お金ないとでけへんやん、セカンドハウスなんて」と言う濱家に、小橋は「お金はめちゃくちゃあるんですよ。全然できます」。M-1では渡辺が“国が定めるところの貧困層”に属していたが、準優勝特需で富裕層にジャンプアップしたようだ。ただ渡辺は成り金ぶりをいっさい見せないため、濱家は「小橋が浮き足立ってる」と指摘した。

6万円の腕時計を1000円の買い物をする感覚で衝動買いしたとも話した小橋に、とろサーモン・久保田かずのぶも「別に優勝もしてないのに、そんなん言えるんや」とチクリ。「めちゃくちゃ見てきたけどな、金に目くらんでいろんな番組にポンポン出て、気づいたら自分をなくしていくヤツ。豊かさは前には進まんぞ」と忠告した。

さらに久保田は「銀次は益々荘にいたほうがいい。ドンデコルテの漫才は大衆主義で、民衆の声。そんなヤツは泥臭く生きていったほうがいい」と持論。渡辺も「なるほど」と聞き入っていた。