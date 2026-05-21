お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が20日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。最近オシャレに目覚めたという人気芸人を明かした。

リスナーから寄せられた伝説的ドラマ「探偵物語」の話題から、1989年に40歳の若さで他界した名優・松田優作さんへの憧れを語り合った一同。そこから若者のファッションに影響を与える芸能人として人気俳優の名前が挙がる中、ケンコバは「今一番ファッションにお金をかけてる、ななまがり森下（直人）の服は誰も買ってないと思うけど」とイジった。

「アンガールズ」田中卓志から「オシャレなんですか？」と聞かれると、「目覚めてしまって」とケンコバ。「後輩に“ダサい”って言われたのがショックすぎて、毎月50万以上は絶対服を買うって言うてた」と明かすと、レギュラー陣は「えーっ！」「50万…」と絶句した。

しかし田中は「森下ってかっこいい服を着たら、（周囲が）“いいな”って思いそうだもんな」と理解を示すと、相方・山根良顕も「個性的だからかっこ良くなるかもしれない」と想像。ケンコバは「逆にモデルみたいなね、たまにおるやん」と同意したが、田中は「松田優作さんみたいな人は、なかなかいないよね」と惜しんでいた。