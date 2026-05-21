手越祐也“チャラカッコいい”をテーマにした新曲「SUPER STAR」リリース決定！煌びやかな新ビジュ公開

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手越祐也の新曲「SUPER STAR」の配信リリースが5月27日に決定した。

■6月から全国ツアー『手越祐也 LIVE TOUR 2026 SUPER STAR』を開催

「OVER YOU（feat.マイキ）」「アダルトブルー」と、手越のソロ曲の中でも人気のある楽曲を送り出してきたマイキとのタッグ。マイキ自身も「手越さんのテーマ曲になるように」と作詞・作曲・編曲を手掛け、チャラカッコいいをテーマにした楽曲が完成。マイキらしいサウンドに、手越祐也にしか歌えないような歌詞の世界観が描かれた楽曲となっている。

配信を前に、Pre-add / Pre-save（配信予約）もスタート。併せて、スーパースターを感じる煌びやかなジャケ写、ニュービジュアルも公開となった。

さらに、6月3日神奈川・KT Zepp Yokohamaからスタートし、9月12日東京・Shibuya LOVEZにてツアーファイナルとなる全国ツアー『手越祐也 LIVE TOUR 2026 SUPER STAR』（9ヵ所16公演）を開催。スーパースター手越祐也が繰り広げるソロライブツアーにも期待が高まる。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SUPER STAR」

https://TegoshiYuya.lnk.to/SUPERSTAR_pre

■【画像】「SUPER STAR」最新ビジュアル

■関連リンク

ツアー特設サイト

https://yuyategoshi.com/feature/2026_tour_superstar?_normalbrowse_=1

手越祐也 OFFICIAL X

https://twitter.com/YuyaTegoshi1054