20日、由利本荘市でクマの目撃が相次ぎました。



由利本荘警察署の調べによりますと20日午後6時25分ごろ、由利本荘市石脇字山ノ神の中学校敷地内にクマ1頭がいるのを、車で走っていた由利本荘市の30代の女性が目撃しました。



クマの体長は約1メートルです。



付近では、このほかにも2件の目撃情報が寄せられていて、この地域には小学校や保育園もあります。



また、20日午後7時15分ごろ、由利本荘市岩城勝手字烏ヶ森の市道にクマ1頭がいるのを、家にいた70代の男性が目撃しました。





クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは10メートルほどの距離で、付近には国立病院機構あきた病院や岩城公園などがあります。一方、20日午後11時半ごろには由利本荘市井戸尻の市道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた由利本荘市の50代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。目撃されたのは本荘大橋南側の子吉川に隣接した住宅地です。付近ではこのほかにも1件の目撃情報が寄せられているということです。県内にはツキノワグマ出没警報が発表されています。特に屋外での活動の際は十分な警戒が必要です。