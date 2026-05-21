ÂÀ¤â¤â´Ý¸«¤¨¤Î¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ä´Ú¹ñÈþ¿Í¥Á¥¢¤¬Ì¥ÏÇ¤ÎµÓÁÈ¤ß¤Ç»ëÀþ¶¯Ã¥¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×
´Ú¹ñ¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤¬¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¡¢³«ÊüÅª¤Ê¿²¤½¤Ù¤ê¿åÃåSHOT
¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±§Ãè¿Í¤äUFO¤Ê¤É¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤¹¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ø»Ò¤Ë¹ø¤«¤±¤ÆµÓ¤òÁÈ¤ó¤À¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¯¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÊµÓÀþÈþ¤¬¸«¤ë¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¡£Î©¤Á»Ñ¤Ç¤â¥á¥ê¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤ËÀ°¤Ã¤¿ÈþËÆ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡Ä¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤Ï1999Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¤Ç¡¢2019Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤ÎNC¥À¥¤¥Î¥¹¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤Î¾»¸¶LG¥»¥¤¥«¡¼¥º¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¡¢ÂæÏÑÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¤ÎÅí±à¥Ñ¥¦¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñÈþ½÷¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¡ÈÈó¸½¼ÂÅª¡É¥Ü¥Ç¥£