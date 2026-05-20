弓矢×弾幕、160種の弓で挑む！ Pikii「Ira」

記事ポイント 弓矢×弾幕×ローグライクを融合した新感覚アクション「Ira」がNintendo Switch 2向けに2026年夏配信予定160種類以上の弓と150種類以上のアイテムによる膨大なビルドの組み合わせで高いリプレイ性を実現2026年5月22日〜24日の「BitSummit PUNCH」京都会場でプレイアブル出展が決定 弓矢×弾幕×ローグライクを融合した新感覚アクション「Ira」がNintendo Switch 2向けに2026年夏配信予定160種類以上の弓と150種類以上のアイテムによる膨大なビルドの組み合わせで高いリプレイ性を実現2026年5月22日〜24日の「BitSummit PUNCH」京都会場でプレイアブル出展が決定

弓矢を手に、押し寄せる弾幕をかわしながら混沌の世界へ挑む--そんユニークなコンセプトのインディーゲームが、Nintendo Switch 2向けに登場します。

Pikiiが配信する弾幕系ローグライクアクション「Ira」は、2026年夏の配信が決定します。

Pikii「Ira」





タイトル：Iraジャンル：ローグライクアクションシューティング機種：Nintendo Switch 2（ダウンロード版）販売：Pikii発売日：2026年夏言語：日本語・英語・韓国語公式サイト：www.pikii.jp/game/ira/

水色の長い髪を持つ少女ヨンを主人公に、幻想的でありながら危険に満ちた世界を舞台にした4エリア・全7ステージで構成されるアクションゲームです。

弓矢をメイン武器とした弾幕系ローグライクアクションシューティングというジャンルを核に、160種類以上の弓と150種類以上のアイテムの組み合わせによる膨大なビルドが、プレイするたびに異なる体験をもたらします。

ローグライク構造によりマップ構成・入手アイテム・強化内容がプレイごとに変化するため、高いリプレイ性が実現されています。

Nintendo Switch 2向けにダウンロード版として配信され、日本語・英語・韓国語の3言語に対応します。

世界設定とあらすじ





遥か昔、混沌に覆われた世界を秩序の神が救い、その力の象徴として「イラ」と呼ばれる守護石が天へと昇ります。

時を経て再び混沌が世界を侵すとき、少女ヨンは遠い過去から続く縁に導かれ、イラの力を継ぐ者として旅に出ます。

青髪の少女と角のある灰髪のキャラクター、そして謎めいた黒いシルエットが絡み合う重厚なストーリーが、アクションの合間に描かれます。

弓矢×弾幕×ローグライクのゲームプレイ





ボス「タオウー」との戦闘では、画面全体を覆う緑色の弾幕の中で主人公が矢を放つ光景が펼쳐져 広がります。

各弓には通常攻撃とチャージ攻撃が用意されており、弓の特性を理解したうえで位置取り・弾幕の隙間・敵の行動パターンを瞬時に判断する集中力が求められます。





暗い森のステージでは、紫の電撃を帯びた弓矢が赤と緑の弾幕が飛び交う中を切り裂きます。

入手できる弓とアイテムの組み合わせはプレイのたびに異なり、自分だけのビルドを構築しながら攻略する楽しさが生まれます。





アイソメトリック視点で描かれる戦闘では、放射状に広がる赤いひし形の弾幕が主人公を包囲します。

その弾幕の隙間を縫いながら光る弓矢を放つ操作感覚が、本作ならではの「避け切る快感」を生み出しています。





「キュウキ 闇軍の巨大邪魔体」と呼ばれる青く光る巨大な氷の龍のようなボスが立ちはだかるシーンでは、HPゲージや通貨UIが画面に表示され、ビルドの完成度が戦闘結果に直結する設計になっています。

全7ステージにわたって個性の異なるボスが登場し、プレイヤーのビルド選択を試します。

BitSummit PUNCHへのプレイアブル出展

イベント名：BitSummit PUNCH会期：2026年5月22日（金）〜24日（日）会場：京都市勧業館みやこめっせ（京都市左京区）Pikiiブース：1F-B09一般公開日：5月23日（土）・24日（日）

日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」にて、「Ira」はPikiiブース（1F-B09）でプレイアブル出展されます。

5月22日（金）はビジネスデーとして業界関係者・メディア向けの公開となり、5月23日（土）・24日（日）の2日間が一般公開日です。

京都市勧業館みやこめっせの会場で、配信前にゲームを実際に体験できる機会となっています。

160種類以上の弓と150種類以上のアイテムが生み出す膨大なビルドの組み合わせを、自分の手でためせる貴重な機会です。

Nintendo Switch 2向けに2026年夏の配信を予定しており、日本語・英語・韓国語の3言語に対応する点も、幅広い層への訴求力となっています。

Pikii「Ira」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Ira」はどのようなプラットフォームで遊べますか？

A. Nintendo Switch 2向けにダウンロード版として配信されます。

配信時期は2026年夏が予定されています。

Q. BitSummit PUNCHで「Ira」を一般の方が体験できる日程はいつですか？

A. 2026年5月23日（土）と24日（日）の2日間が一般公開日です。

5月22日（金）はビジネスデーのため、業界関係者・メディア向けとなっています。

会場は京都市勧業館みやこめっせ（1F-B09）です。

Q. 「Ira」のビルドはどれくらいの種類がありますか？

A. 160種類以上の弓と150種類以上のアイテムが用意されており、その組み合わせによる膨大なビルドが実現されています。

ローグライク構造により、プレイするたびに入手できるアイテムや強化内容が変化します。

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