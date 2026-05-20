元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が20日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・25）に出演。北海道新幹線を巡る談合疑惑について言及した。

公正取引委員会は19日、北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして、独禁法違反（不当な取引制限）の疑いで、軌道敷設工事を手がける9社に立ち入り検査した。

発注した独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」（横浜市）の職員が不正に関与した可能性もあるとみて、機構側にも検査に入った。

公取委が整備新幹線を巡って調査に乗り出すのは、2013年9月に北陸新幹線の融雪・消雪設備の入札談合を強制調査して以来、2回目。

関係者によると、9社は北海道軌道施設工業（札幌市）、仙建工業（仙台市）、ユニオン建設（東京）、東鉄工業（同）、名工建設（名古屋市）、大鉄工業（大阪市）、広成建設（広島市）、三軌建設（福岡市）、九鉄工業（北九州市）。

杉村は「最悪でしてねえ」と切り出し、「もともと2030年末には何とか延伸したいねっていう計画でスタートしていましたが、ところがねえ、これまでも不正があって工事が中止になったり、最近で延伸先の途中で計画段階では発見できなかった巨大な岩があって、その掘削が非常に大変で事業費もかなり高騰して」と説明。さらに採算性などから北海道新幹線の必要性を疑問視する声が上がっていると情報があると言い、「札幌の街も今インバウンドで凄くにぎわってますけど、マンションもいろいろできている。これって新幹線が来るという前提で考えられているので、このニュースは結構衝撃的」とコメントしていた。