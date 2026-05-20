日本時間２４日未明に発表されるカンヌ国際映画祭（フランス）の最高賞パルムドールを巡り、予測市場では３作品が接戦の構図となっている。

オンラインで政治や経済、文化、スポーツ、軍事行動までさまざまな事象を賭けの対象とする予測市場。「世界最大」をうたうポリマーケットではカンヌのパルムドール受賞作について、２０日午前９時の時点で「Ｍｉｎоｔａｕｒ」が２８％でトップ、２７％の「Ｆａｔｈｅｒｌａｎｄ」がこれに続き、濱口竜介監督作品「急に具合が悪くなる」が２４％で３番手となっている。

１９日午前９時の同市場では、２７％の「急に具合が悪くなる」が１位で、「Ｆａｔｈｅｒｌａｎｄ」（２３％）、「Ｍｉｎоｔａｕｒ」（１０％）となっていた。映画祭開幕前を含めて、この３作が競り合っている形だ。

予測市場「カルシ」でも、２０日午前１０時の段階で「Ｍｉｎоｔａｕｒ」（３０％）、Ｆａｔｈｅｒｌａｎｄ」（２８％）、「急に具合が悪くなる」（２３％）と同様の構図。１９日午前８時では、「急に具合が悪くなる」が３０・５％でトップ、以下、「Ｆａｔｈｅｒｌａｎｄ」（１９・４％）、「Ｍｉｎоｔａｕｒ」（１４・２％）だった。

最高賞を争うコンペティション部門には２２作品が出品されている。日本からは「ナギダイアリー」（深田晃司監督）と「箱の中の羊」（是枝裕和監督）も入り、２５年ぶりの３作同時コンペ出品が話題を呼んだ。

映画サイト「スクリーン・デイリー」が各国メディアに評価してもらった格付けでは、３・３点の「Ｆａｔｈｅｒｌａｎｄ」が最も高く、３・１点の「急に具合が悪くなる」が２番手、「ナギダイアリー」が２・５点で５番手となっている。米サイト「インディー・ワイアー」が挙げたトップ１０には日本の３作すべてがランクインした。その他メディアのオッズでも「急に具合が――」はトップ３に入っており、濱口監督には「ドライブ・マイ・カー」で脚本賞を共同受賞した２０２１年以来の快挙が期待される。

「急に具合が――」はフランスを舞台に、介護施設の施設長（ビルジニー・エフィラ）とがん闘病中の日本人演出家（岡本多緒）が交流を深める物語。日本、フランス、ドイツ、ベルギーの合作で製作された。

ポーランドのパベル・パブリコフスキ監督による「Ｆａｔｈｅｒｌａｎｄ」は、伝記的映画だという。ロシアのアンドレイ・ズビャギンツェフ監督作品「Ｍｉｎоｔａｕｒ」は政治スリラーとされる。