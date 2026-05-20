(C)HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会

バンダイナムコフィルムワークスは、劇場公開中の映画「機動警察パトレイバー EZY(イズィー) File 1」のBlu-rayを、公式通販サイトのA-on STOREとプレミアムバンダイ限定で、5月22日に発売する。数量限定生産品で、価格は8,000円。

今作の上映劇場では5月15日から先行販売中。なお、今後そのほかの店舗やイベント会場、海外などで販売する場合があるという。

全3章で構成される完全新作アニメーション「機動警察パトレイバー EZY」の第1作目となる「File 1」をBlu-ray1枚に収録したもの。特典として、永井真理子によるエンディングテーマ 「バトン」を収録したCDが付属するほか、映像特典として、「機動警察パトレイバー EZY」特報、File 1 本予告、File 1 TV SPOTも収録する。

ゆうきまさみ(原画)＆高田明美(着彩)描き下ろしイラストを使用した両A面ジャケット仕様。

今作はクリエイター集団・HEADGEARによる「機動警察パトレイバー」シリーズの約10年ぶりとなる完全新作アニメーション。2017年に製作決定が発表され、2022年にパイロットフィルムがイベントで公開、さらに2024年9月に「2026年プロジェクト始動」が発表された。

全3章のうち、2作目となる「File 2」は8月14日に、3作目となる「File 3」は2027年3月に劇場公開予定。

ストーリー

労働人口の減少とAI技術の躍進にともない、あらゆる分野で急速に自動化・無人化が進行しつつある2030年の日本。社会も、技術も、そして特車二課のメンバーも、あの二十世紀末からすべてが変わった。しかしパトレイバーと、彼らの任務だけは変わらない。今や「最新鋭機」から「名機」となった“98式AV イングラム”装備こそ時代遅れになりつつも、熟練の操作技術と、小隊伝統の「知恵と勇気」を頼りに、首都の治安を守り続ける第2小隊。

そして、春。ふたりの新人隊員の特車二課第2小隊への着任とともに、新たな物語の幕が上がろうとしていた――