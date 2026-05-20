「ワン！」と鳴く猫ちゃんと遭遇！ 気持ちよさそうな表情からまさかの鳴き声が

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　今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ワンワン猫』という感動猫動画さんの動画です。

　道でくつろぐ猫ちゃんと出会った投稿者の感動猫動画さん。

　撫でさせてもらうと、良い表情を見せてくれます。

　しかしその鳴き声は予想外の「ワオ〜ン！」。

　澄まし顔のあとは横を向いて小さく「ワッフ」。

　さらには、「ワンワンワン！」と犬のような鳴き声を繰り返してきます。

　触られている猫ちゃんは目を細めていて、特に嫌がっている様子はありません。撫でられるとうれしくて「ワン！」になってしまうのでしょうか。

　その後も「ワン！」「ワフッ！」などと言いながら撫でられています。

　前足をしまい込んで平べったくなった様子は、「ワン！」と吠えながらもかなりご満悦に見えます。

　猫でありながら、かなりはっきり「ワン！」と鳴く猫ちゃん。何度も「ワンワン」と聞こえますので、その鳴き声が気になる方はぜひ動画をご覧ください。

視聴者のコメント

・？！
・ฅ(ΦꈊΦ´ฅ)オレは犬なのだ（盛大に勘違いしてる
・ฅ(ΦꈊΦ´ฅ)もっとモフるのだ
・噛んだり引っ掻いたりして来ないかとヒヤヒヤする
・おつ