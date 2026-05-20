【リオデジャネイロ＝大月美佳、ワシントン＝栗山紘尚】キューバのミゲル・ディアスカネル大統領は１８日、米国がキューバへの軍事攻撃に踏み切れば、「血の海となり、計り知れない被害を招く」と警告した。

米国は同日、キューバ治安機関の高官らに対する新たな制裁を発表し、圧力を一段と強めている。

ディアスカネル氏はＳＮＳに、「キューバは脅威ではない。米国に対して攻撃的な計画や意図はない」と投稿。「自衛のための正当な権利を有している」として、キューバの軍備増強を「戦争を押しつける口実に利用してはならない」と米国をけん制した。

米ニュースサイト・アクシオスは１７日、キューバが３００機以上の軍用ドローンを取得し、グアンタナモ米海軍基地や米フロリダ州キーウェストなどを攻撃する計画を協議したと報じた。この情報が、米国による軍事行動の口実になる可能性を指摘していた。

米国はキューバのラウル・カストロ元国家評議会議長（９４）の訴追を検討しているとされ、軍事侵攻の臆測が高まっている。

米国務省は１８日、キューバがもたらす国家安全保障上の脅威に対処するとして、マイラ・アレビチ・マリン情報・通信相ら計１１人や情報機関など３団体を制裁対象に指定したと発表した。ルビオ米国務長官は同日の声明で、「制裁指定は、国民の意思を抑圧するキューバ政権の能力を制限するものだ」と強調した。