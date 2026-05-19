北中米W杯の開幕が近づくなか、出場国は続々と大一番を戦うメンバーを発表している。



カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表も18日に26名のW杯メンバーを発表。代表復帰が熱望されていた34歳ネイマールが選ばれ、話題となっているが、英メディアの多くが注目したのはジョアン・ペドロの落選だ。



チェルシーでプレイする同選手は今シーズン34試合で15ゴール8アシストを残していて、W杯のメンバー入りも有力視されていたが、選ばれず。





英『TalkSPORT』はペドロの落選について「今回の選考における衝撃的な結果となった」と伝えており、英『Evening Standard』は「チェルシーのスター選手がまさかの落選」と報道。さらに英『Sky Sports』は「予想外の事態となった」とチェルシーFWの落選について触れた。アンチェロッティの決断に驚きの声が挙がっているが、同監督は記者会見にてネイマールがチェルシーFWよりも優先される理由を問われ、次のように答えたという。「ここでサッカーをするのは非常に複雑だということもよく言われている。日程もあれば、移動もあり、暑さもある。単純に比較するのは難しい。そして、選手たちそれぞれの個性も考慮した。ジョアン・ペドロについては本当に申し訳なく思っている。ヨーロッパで見せた今シーズンの活躍を考えれば、彼はこのリストに入るに値していたからだ」「しかし、十分な認識と敬意、そして責任を持った上で、我々は別の選手たちを選んだ。ジョアン・ペドロだけでなく、選ばれなかったすべての選手たちに対して申し訳なく思っている」（英『Daily Mail』より）ジョアン・ペドロだけではなく、エステバンやリシャルリソンらも落選となったが、ネイマールの復帰がチームにどのような影響を与えるかは楽しみだ。グールプステージはモロッコ代表、ハイチ代表、スコットランド代表と同組だが、王座奪還を狙うサッカー王国に注目だ。