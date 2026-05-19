１９日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比９８．９３ポイント（０．３９％）高の２５７７４．１１ポイントと３日ぶりに反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３３．４４ポイント（０．３９％）高の８６３１．４１ポイントと８日ぶりに反発した。売買代金は１４５１億８５８０万香港ドルとなっている（１８日前場は１６１２億５７４０万香港ドル）。

押し目買いが優勢となる流れ。ハンセン指数は前日まで急ピッチに下落し、足もとでは約１カ月ぶりの安値を付けていた。また、中国当局が景気重視のスタンスを示していることも改めて意識されている。李強・首相は１８日、北京視察の際、人工知能（ＡＩ）と先端産業の融合を進化させ、経済発展の新たな原動力にするという方針を示した。もっとも、上値は限定的。中東情勢を巡る不透明感がくすぶっているほか、中国経済の急減速などが引き続き重しとなっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、インターネットサービス中国大手の騰訊ＨＤ（テンセント・ホールディングス：７００／ＨＫ）が２．７％高、域内大手行の中銀香港（２３８８／ＨＫ）が２．２％高、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が２．１％高と上げが目立った。

セクター別では、中国の発電が高い。華潤電力ＨＤ（８３６／ＨＫ）が１．８％、華能国際電力（９０２／ＨＫ）が１．７％、華電国際電力（１０７１／ＨＫ）が１．６％、中国電力国際発展（２３８０／ＨＫ）が１．４％ずつ上昇した。

ネット関連の銘柄も物色される。テンセントのほか、ライブ配信アプリの映宇宙集団（３７００／ＨＫ）が４．２％高、中国オンラインゲーム大手の網易（ネットイース：９９９９／ＨＫ）が２．１％高、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が１．５％高、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が１．２％高で引けた。

半面、半導体セクターは安い。英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が８．０％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が４．３％、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が３．７％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．５％ずつ下落した。

産金・非鉄セクターもさえない。紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が３．３％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．１％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が２．６％安、江西銅業（３５８／ＨＫ）が３．３％安、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が２．９％安、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が２．８％安と値を下げた。

本土マーケットは４日ぶりに小反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０２％高の４１３２．４６ポイントで取引を終了した。公益が高い。銀行、運輸、半導体なども買われた。半面、素材は安い。不動産、医薬、軍需産業、エネルギー、消費、自動車も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）