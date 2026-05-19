今、巷では80年代ジャンプ作品とさまざまな企業とのコラボが熱い。ワークマン、ラウンドワン、マクドナルドといった大企業が80年代に世間を沸かせたジャンプ作品と組んで、いろいろな企画を展開しているのだ。

【写真】「ファンは即買い？」ワークマン×北斗の拳の半袖Tシャツ

アニメ『北斗の拳』が配信スタート

実は最近、80年代ジャンプ作品のひとつが再びアニメ化された。その作品が、昭和の大ヒット漫画・アニメ『北斗の拳』。新作アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、4月10日より放送・配信がスタートしている。

「さっそくワークマンでは、『北斗の拳』の新作アニメとコラボした限定プリントTシャツの販売を開始しました。全部で5種類のデザインがあり、ホワイトはケンシロウとユリア、ブラックにはラオウとジャギが描かれています。さらにもう1種類が、ケンシロウの有名なセリフ“お前はもう死んでいる”が英訳されたデザインTシャツです」（エンタメ誌ライター）

『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』とのコラボを展開しているのは、ワークマンだけではない。ラウンドワンも期間限定で大規模なコラボキャンペーンを開催しており、ドリンクやフードを注文すると『北斗の拳』のオリジナルノベルティがついてくる。

一方、マクドナルドでは『聖闘士星矢』とコラボ。

新作バーガー4種類を、『聖闘士星矢』の人気キャラクターが描かれたオリジナルパッケージで提供する。5月20日から期間限定、数量限定での販売予定だ。前日の19日からは、霜降り明星のせいやが聖衣（クロス）を着用して登場する新TVCMの放送も決まっている。

「80年代ジャンプ作品とのコラボ企画を発表している企業は他にもあります。例えばユニクロでは、“MANGA UT”のシリーズ名で数々の名作漫画とコラボしたTシャツを発売。ラインナップには『キン肉マン』『キャプテン翼』『聖闘士星矢』『幽遊白書』『こちら葛飾区亀有公園前派出所』などのジャンプ作品も並んでいます」（前出・エンタメ誌ライター）

ユニクロでは既に第1弾、第2弾のTシャツを販売開始。今後は第3弾の販売も予定されているようだ。

80年代ジャンプ作品が続々と帰ってきていることに世間は歓迎ムードで、

《懐かしい！昔を思い出すね》《あの頃ファンだったから、即買いした》

《リアルタイムで見ていたから、このコラボは激アツだな》

《次のセリフは、やっぱり「あべし」だよね》

といった声が届いている。

80年代のジャンプ作品はどれも素晴らしく、時を経てもその魅力が失われることはない。あの頃夢中になっていた人だけでなく、コラボによって新たに作品に出会った人も、再び熱狂の渦に巻き込まれていくかもしれない。