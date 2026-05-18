最大5台を同時充電可能、GaN採用で超スリム＆高出力を実現！PD100W対応電源タップ
サンワサプライ株式会社は、最薄部わずか1.8cmの超スリム筐体に、次世代半導体「GaN（窒化ガリウム）」技術を搭載した最大100W出力対応の電源タップ「TAP-SLIM7U-15BK」を発売する。
本製品は、ACコンセント2口に加え、USB Type-Cを2口、USB-Aを1口備えた多機能モデル。USB Power Delivery規格の最大100W出力に対応しており、ハイスペックなノートパソコンでも、ACアダプタを使うことなく本製品から急速充電ができる。デスクの隙間や壁際、カバンの中にもスマートに収まるスリム設計ながら、デスク周りの電源と充電環境をこれ一台で強力に集約でき、テレワークや出張、会議室での使用にも最適だ。
■最大5台同時に充電できる
AC2個口とType-C 2ポート、USB A 2ポートを搭載し、ノートパソコンやスマートフォンなど最大5台を同時に充電可能だ。複数機器をまとめて効率よく使用できる。
■最薄部1.8cmの超スリムボディ
最薄部わずか1.8cmのスリム設計。薄型ながらACプラグをしっかり差し込める設計で、安心して使用できる。
■コンパクトで持ち運びに最適
かさばらないので出張や外出先へも手軽に持ち運べる。iPhone 17と比べてもコンパクトなサイズ感だ。
■USBアダプタが不要なので配線スッキリ
USBポート内蔵で充電アダプタが不要。電源まわりを1台に集約でき、デスクや足元の配線をすっきり整理できる。
■USB PD100W出力のハイパワー
高効率なGaN技術を採用し、最大USB PD100W出力に対応する。ノートパソコンも余裕で充電できるパワフル設計だ。
■ノートパソコンを充電しながら他の機器も充電できる
ノートパソコンへ最大65Wで安定給電しながら、他のUSB機器も同時に充電可能だ。接続機器に応じて出力を自動で振り分け、効率よく電源を供給する。
■ホテルでのコンセント不足を解消
ホテルなど電源が少ない環境でも複数機器をまとめて充電できる。
■薄型斜めタイプのL字プラグで隙間にも配線しやすい
薄型斜めタイプのL字プラグを採用し、壁際や家具の隙間でもスッキリ配線できる。斜めに配線することで、他のプラグと干渉しにくくスマートに配線可能だ。
■配線しやすいケーブル長1.5m
ケーブルが長めなので、机の下のコンセントにも差すことができ、ゆとりを持って使用できる。
■ホコリ防止シャッター付き
AC差込口にホコリ防止シャッターを搭載する。異物の侵入を防ぎ、トラッキング火災のリスクを減らす。
■最大100W出力対応の電源タップ「TAP-SLIM7U-15BK」
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最薄部わずか1.8cmのスリム設計。薄型ながらACプラグをしっかり差し込める設計で、安心して使用できる。
■コンパクトで持ち運びに最適
かさばらないので出張や外出先へも手軽に持ち運べる。iPhone 17と比べてもコンパクトなサイズ感だ。
■USBアダプタが不要なので配線スッキリ
USBポート内蔵で充電アダプタが不要。電源まわりを1台に集約でき、デスクや足元の配線をすっきり整理できる。
■USB PD100W出力のハイパワー
高効率なGaN技術を採用し、最大USB PD100W出力に対応する。ノートパソコンも余裕で充電できるパワフル設計だ。
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■ホコリ防止シャッター付き
AC差込口にホコリ防止シャッターを搭載する。異物の侵入を防ぎ、トラッキング火災のリスクを減らす。
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