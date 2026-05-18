TOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』の第6話「幼なじみは泊まりたい」の先行カットとあらすじが公開された。

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本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化したラブコメディ。

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。近すぎて遠すぎる優希也とみく。2人をつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる。

自分には女の子としての魅力がないのでは。優希也のそっけない態度に思い悩んだみくは、彼の妹・若菜にそれとなく相談し、少女マンガを勧められる。みくがそこで見つけた、ふたりが“まだやっていないこと”。それは、お泊まり。みくは妄想を繰り広げながら、以前は当たり前のように遊びにいっていたことを思い出す。

公開された先行カットでは、味見をしようとする優希也、ゲーム機を持ち笑顔を見せるみくの表情などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）