お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（54）が17日に放送されたテレビ東京「有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?」（後10・00）に出演。19歳の頃に経験していた意外なアルバイトについて明かした。

今回はお笑いコンビ「タカアンドトシ」のタカの50歳誕生日を祝した「バースデー記念!タカ＆脇田が芸能界最強ダブルスを目指し7番勝負!」企画が放送され、「マリオテニス」をプレーした。

3試合目の対戦相手として指名されたのは、矢作・元日向坂46の加藤史帆ペア。2連勝と勢いに乗るタカ・脇田ペアに対し、加藤は「私たちはテニス部出身なので」と自信を口にした。

競技経験者と明かされた矢作は「俺だって19歳くらいの時にテニスのインストラクターやってるから。バイトで」と告白。この経歴に有吉弘行は「えぇ!?聞いたことないね」と初耳で驚いた。

これまで公表してこなかった理由について矢作は「だからやっぱ…あんま言わないのよ。テニスのインストラクターって何か嫌だろ?」と、苦笑いで個人的意見を明かし、スタジオを笑わせた。