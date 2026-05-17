ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」が17日、結成1周年を記念した「騎士X - Knight X - 1st Anniversary OFFICIAL GOODS」の販売をSTPR ONLINE STOREで開始した。同グループは、2025年5月17日に騎士Aから改名して、新体制での活動を開始。この日に結成1周年を迎えた。

今回発売する記念グッズは、1周年に合わせて描き下ろされた特別なビジュアルを使用した多彩なラインナップが揃った。中でも注目は、グループ初となる「指人形マスコット」。他にも、ビジュアルを大きく使用した存在感のある「タペストリー」や、ミニキャライラストを使った「ダイカットクッション」など、日常のさまざまなシーンでメンバーを身近に感じられる全10アイテムが登場するという。

さらに、結成1周年に合わせて、ファッションECサイト「ZOZOTOWN」とのコラボレーション企画の実施も決定した。コラボアイテムは、メンバーの「しゆん」がデザイン監修を担当して、詳細は後日に公開する。1周年を迎えて、さらなる飛躍を目指す彼らの今後の展開にも期待が高まる。