【AFCチャンピオンズリーグ2】アル・ナスル 0−1 ガンバ大阪（日本時間5月17日／アル・アウワル・パーク）

【映像】C・ロナウドの豪快ショット→捨て身のシュートブロック

ガンバ大阪のDF中谷進之介が神ディフェンスを見せた。アル・ナスルのFWクリスティアーノ・ロナウドが放ったシュートを身を挺して止めたシーンにファンが歓喜している。

G大阪は日本時間5月17日、ACL2決勝でアル・ナスルと対戦。C・ロナウドやサディオ・マネを擁する強豪と激突した。立ち上がりこそG大阪が主導権を握るも、徐々に流れが相手に傾いて迎えた30分だった。

G大阪の右サイドから崩され、DFアイマン・ヤハヤ、ボックス内のMFアブドゥルラフマン・ガリーブと繋がれ、ボールはC・ロナウドの足元へ。グラウンダーのパスに対して鋭く左足を振り抜いた。

これに反応した中谷は、倒れ込みながらシュートコースに面を作って対応。強烈なシュートが右太ももに直撃しながらも、会心のブロックにガッツポーズが飛び出し、一方のC・ロナウドも腕を体に叩きつけるようにして悔しさを露わにした。

DAZNで解説を務めた元G大阪の安田理大氏も「よく防いだ！よくシュートブロックした！」と絶賛。

ABEMAのコメント欄やSNSでも「中谷素晴らしい！」「ナイスブロックやん」「ロナウドの悔しがり方かわいい」「怪物封じの中谷」「中谷のなんとかしようとするプレー好き」「中谷ナイスディフェンス！」「中谷のクリロナシュートブロック素晴らしい」「完全にゴール決められるとおもた」といった声が並んだ。

なお、この魂のブロックから一気に流れが変わる。G大阪がカウンターを仕掛けると、FWイッサム・ジェバリのスルーパスから最後はFWデニス・ヒュメットのゴールが生まれる。これが決勝点となり、G大阪がACL2初優勝。さらに、来シーズンのACLエリートのプレーオフ出場権を獲得した。

（ABEMA de DAZN／AFCチャンピオンズリーグ2）