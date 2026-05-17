【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年5月18日〜5月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月18日〜5月24日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分で自分をしっかりさせないといけない時です』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分で自分をプロデュースしていくしかないのですが、マイナス思考でいてはどうにもならないでしょう。仕事や公の場ではやるべきことが沢山あります。そのため周囲の人達と上手くコミュニケーションが取れないこともありそうです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
周囲との兼ね合いもあって、妙な行動が取れないです。思うように動けず八方塞がりになりそうですが、どうしたいかは口に出したりしておくと良いでしょう。シングルの方は、自分の感情のコントロールが得意ではない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が甘えでだらしない所を沢山見せてきます。
｜時期｜
5月18日 身近な人がミスをする ／ 5日23日 繋がりが強まる
｜ラッキーアイテム｜
もやし料理
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞