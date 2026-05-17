【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年5月18日〜5月24日》の総合運＆恋愛運

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来週（2026年5月18日〜5月24日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３

『自分で自分をしっかりさせないといけない時です』


｜総合運｜　★★★☆☆


自分で自分をプロデュースしていくしかないのですが、マイナス思考でいてはどうにもならないでしょう。仕事や公の場ではやるべきことが沢山あります。そのため周囲の人達と上手くコミュニケーションが取れないこともありそうです。

｜恋愛運｜　★☆☆☆☆


周囲との兼ね合いもあって、妙な行動が取れないです。思うように動けず八方塞がりになりそうですが、どうしたいかは口に出したりしておくと良いでしょう。シングルの方は、自分の感情のコントロールが得意ではない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が甘えでだらしない所を沢山見せてきます。

｜時期｜


5月18日　身近な人がミスをする　／　5日23日　繋がりが強まる

｜ラッキーアイテム｜


もやし料理

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞