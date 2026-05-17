この記事は2024年2月2日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

テーブル上の食べこぼしの掃除や身の回りのアイテムの拭きとりなど、さまざまな場面で重宝するウェットティッシュ。今では生活に欠かせないアイテムになっています。

でも、ついつい無造作に放置してしまって、いつのまにか乾燥して使えなくなってしまったり、リビングの景観を損なってしまうことも…。

そこで今回は、ウェットティッシュをはじめとしたさまざなシート類などの収納場所にぴったりなマーナの「シートケース」をご紹介します。

マーナ (marna) シートケース (片手でワンタッチ開閉/しっかり閉まって乾燥を防ぐ) ウェットティッシュ ケース おしりふき パッキン付き ホワイト 容器 W649W 2,180円 Amazonで見る PR PR 2,180円 楽天で見る PR PR

シートを袋のまま収納し取り出せる

マーナの「シートケース」は、ウェットシートなどの市販のシート類を収納するためのケース。フタを押すだけのワンタッチで開閉ができるので、シートの取り出しも楽々です。

本商品は、幅×奥行×高さ＝110mm×160mm×50mm以内の袋に入った状態のシートが入るので、除菌シートやおしりふき、マスクなどのさまざまなシートの収納に対応しています。

指先以外でも簡単に開閉

この商品、指先以外でも簡単に開け閉めができるようになっています。子どもの急な汚物の処理など、場面によって指先が汚れて触れたくない時もあるので助かりますね。

Amazonのレビューにも、開閉のしやすさへの評価や「子どもでも簡単に開閉できて便利」という声が寄せられていました。

高い密閉性とお手入れのしやすさで衛生的に

ちなみにこのシートケースは、密閉性と操作性を兼ね備えたマーナの収納用品シリーズ「GOOD LOCK CONTAINER」のアイテムの一つ。上下二つのパッキンがしっかり閉まり、シートの乾燥を防いでくれます。

さらに、上下二つのパッキンと本体は分解して洗えるので、とても衛生的です。

おしゃれなインテリアとしても

マスクやトイレ掃除シートなどのさまざまなシーツに対応しているので、リビング以外にもトイレや玄関といった家中のシーツの収納場所＆インテリアとして活躍してくれるでしょう。

また、カラバリはホワイトとグレーの2種類。デザインとカラーリングが共にシンプルなので、どんなインテリアにもマッチしてくれそうです。

使い心地と衛生面が抜群で、インテリアにもなるマーナのシートケース。少しでも気になった方はぜひチェックしてみてください。

マーナ (marna) シートケース (片手でワンタッチ開閉/しっかり閉まって乾燥を防ぐ) ウェットティッシュ ケース おしりふき パッキン付き ホワイト 容器 W649W 2,180円 Amazonで見る PR PR 2,180円 楽天で見る PR PR

商品のデザインや仕様、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp