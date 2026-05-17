「マジで起きてて良かった」「涙が止まらん」日本の朝早くに飛び込んできた“朗報”にSNS歓喜「日本サッカーにとって大きな喜び！」
ガンバ大阪は現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）決勝でアル・ナスル（サウジアラビア）と敵地キングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで対戦。１−０で勝利し、クラブ10個目のタイトルを獲得した。
クリスティアーノ・ロナウド、サディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら世界的スターを擁する強敵を相手に、G大阪は立ち上がりから積極的な姿勢を披露。30分にはデニス・ヒュメットが冷静にゴールを決め、先制点を奪う。
後半は押し込まれる時間が続いたものの、集中した守備で耐え抜く。相手の強力攻撃陣に決定的な仕事を許さず、最後まで１点のリードを守り切った。
試合終了は日本時間17日の４時40分。朝早くに届いた歴史的な勝利の一報に、SNS上のファンも歓喜。「マジで起きてて良かったです」「よっしゃぁあー！10個目の星」「涙が止まらん」「幸せすぎる」「やっとや。やっと」「日本の誇りだ！」「よく耐えた」「ガンバほんまにありがとう」「この10年間、辛い時期が続きましたがやっと待ち侘びた瞬間がきました」「日本サッカーにとって大きな喜び！」など、祝福と感動の声が相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
クリスティアーノ・ロナウド、サディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら世界的スターを擁する強敵を相手に、G大阪は立ち上がりから積極的な姿勢を披露。30分にはデニス・ヒュメットが冷静にゴールを決め、先制点を奪う。
試合終了は日本時間17日の４時40分。朝早くに届いた歴史的な勝利の一報に、SNS上のファンも歓喜。「マジで起きてて良かったです」「よっしゃぁあー！10個目の星」「涙が止まらん」「幸せすぎる」「やっとや。やっと」「日本の誇りだ！」「よく耐えた」「ガンバほんまにありがとう」「この10年間、辛い時期が続きましたがやっと待ち侘びた瞬間がきました」「日本サッカーにとって大きな喜び！」など、祝福と感動の声が相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！