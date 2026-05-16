俳優の山田杏奈さん（25）が16日、都内で開催された映画『NEW GROUP』の完成披露上映会に登場。出演を決めた理由や、完成した作品を見た感想を明かしました。

映画は、組体操という“集団行動”における人間の行動心理の根底をコミカルかつシリアスに描いた、SFサイコエンターテインメントです。

高校生の主人公・愛を演じる山田さんは出演を決めた理由について「“組体操が襲ってくる”って書いてあるけど？みたいな。全く想像はつかなかったんですけど。“（監督の）下津さんが組体操を撮ったらどうなるんだろう？”ってすごく楽しみで。その世界の中に飛び込んでみたいなって思った次第です」と明かしました。

また、どんな撮影現場だったのか聞かれた山田さんは「経験したことのないことすぎて･･･」と振り返りつつ、「アクション的な要素、組み体操なんですけど。しっかり決めるところは決めつつ、下津さんの頭の中にある映像をみんなで“そこに近づこう”としている現場でした」と一丸となって挑んだ撮影を懐かしみました。

■山田「言葉で説明するとかいうよりも･･･」

そして、完成した作品を見て山田さんは、「下津さんに現場でどうなるか全貌を口でご説明いただきながら撮影してはいたんですけど、それ以上のものがきたと思ってすごく圧倒されました」と明かし、「パワフルな映画だなと思って。言葉で説明するとかいうよりも、見終わった後の気持ちが全てかなと思って。とにかく“見てみてください！”って言うしかない映画だなって思いました」と語りました。

完成披露上映会には山田さんの他にも、俳優の青木柚さん（25）、藤原さくらさん（30）、そして下津優太監督も登壇しました。