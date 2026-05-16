歌舞伎俳優市川團十郎（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。長女市川ぼたん（14）のかわいらしい一面を明かした。

團十郎が時代とともに変わる稽古について語る中、MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が「後輩の皆さんもマンツーマンで教わることもある。すごい丁寧に教わるって…」と中村鷹之資（26）らに取材したことを語った。

團十郎は「鷹之資ですか？」と本来なら知るはずのない取材先を言い当てると、「これね、俺知らない予定だったんですけど、麗禾（市川ぼたんの本名）がこの間、俺が車運転してたら『今日忙しかったの？』って（聞いたら）。『撮影してた』、『TBS行ってた』、『（中村）莟玉さんいたよ』、『誰々いたよ』って。“ほぉ〜”」と隠し事ができない長女とのやりとりを暴露した。

笑福亭鶴瓶（74）は「コラァ〜！」と叫びスタジオを笑わせ、藤ケ谷も「今日全部ダメだ！」と笑った。

本来ならゲストに内緒でゆかりのある人物に取材し、スタジオでネタバラシして驚かせることが同番組の見どころだが、父に隠し事ができない長女の様子が表れたほほ笑ましい放送となった。