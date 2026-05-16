砂漠の水不足が解決するかも。1週間で1万人分の水を確保できる可能性
2025年3月2日の記事を編集して再掲載しています。
温暖化時代に必要不可欠な技術になっていくと思う。
1年でたった1mmしか雨が降らない場所。チリのアタカマ砂漠といえば、世界でも指折りの乾燥地帯です。そんな過酷な環境にある都市で、人々は地下水を頼りに暮らしてきました。でも今回、研究者たちが水不足解消を支援するシンプルな方法を見つけたそうです。
霧を集めて水源を確保する技術
チリの国際研究チームは、霧を利用した水の収集方法の実現可能性を検証しました。学術誌Frontiers in Environmental Scienceに掲載されたオープンアクセスの研究結果によると、この方法は安定した水源を確保できない貧困地域や非公式居住地（スラムや難民キャンプ、仮設住宅など）の人々にとって、大きな支援になる可能性があるそうです。
Universidad Mayor（マヨール大学）の持続可能な開発の専門家であり、本研究の主執筆者のひとりであるVirginia Carter氏はFrontiersの声明で次のように述べています。
｢水の収集と利用、特に霧のような非従来型の水源を活用することは、住民の生活の質を向上させるための重要な機会を提供します｣
Carter氏と研究チームは、急成長中のアルトオスピシオ市で調査を実施しました。この地域では約1万人が非公式な居住区に住んでおり、水道網に接続されているのはわずか1.6％に過ぎないといいます。
研究チームが使ったのは、とてもシンプルな霧水収集装置（上の画像を参照）。目が細かい網を2本の支柱に取り付け、その表面で水滴になった空気中の水分が樋（とい）を伝って貯水タンクに流れ込む仕組みになっています。この装置は、電気やその他のエネルギーも不要なところがポイントです。
弱者にとって命の水を供給
本研究の主執筆者のひとりであり、ブリュッセル自由大学のエンジニアであるNathalie Verbrugghe氏は、研究の意義についてこう述べています。
｢この研究は、チリでもっとも汚名を着せられながらも急速に都市化が進むアルトオスピシオにおいて霧水収集装置の可能性を示すことで、他の水不足の都市部でのより広範な導入に向けた基礎を築くものです｣
研究チームの試算によると、100平方キロメートルの範囲で、1平方メートルあたり1日平均0.2〜5リットルの霧水を収集できる可能性があるそうです。特に8月と9月は収集量のピークで、この期間には1平方メートルあたり最大10リットルもの水を収集できたとのこと。
Carter氏は装置の可能性について次のように述べています。
｢この研究は、霧水の利用に対する認識を大きく変えるものです。これまで地方の小規模な解決策と考えられてきた霧水が、都市部でも実用的な水資源になり得ることを示しました｣
研究チームによると、比較的小さな面積の収集ネットでも、アルトオスピシオの緑地のかんがいに十分な量の水を確保できると見込んでいます。
また、霧水収集装置を大型化して拡張すれば、市内の非公式居住区に住む人々の1週間あたりの需要を満たせる水を収集できる可能性があるとのこと。さらに、霧水は土を使わない農業にも応用可能で、毎月最大20kgの葉物野菜を生産できると予想されています。
課題はスケールアップ
この研究にはいくつかの課題があることもチームは指摘しています。今回の希望につながる結果が得られたのは、市街地の外にある高地に設置した霧水収集装置によるもので、実際に活用するには大規模な貯水施設と水道インフラが必要になるそうです。
Verbrugghe氏は、｢霧収集には、霧の密度、適切な風向き、最適な高度の地形など、いくつかの重要な前提条件があります。さらに、霧は多くの地域で季節性があるため、そういった変動も考慮しなければなりません｣と話します。
Carter氏は、｢霧水は都市部の補完的な水供給源にはなり得ますが、水不足を完全に解決するものではありません｣と、この技術が根本的な解決策にならないことを強調しています。
最終的には政策決定者の意思次第
それでも、研究チームはこの技術が政策決定者に影響を与えることを期待しているそうです。Carter氏はこう結論づけます。
｢この再生可能な水資源を国家の水政策に組み込むよう、政策決定者に働きかけたいです。霧水収集技術によって、気候変動や急速な都市化に対するレジリエンスを高めながら、清潔な水へのアクセスを改善できる可能性があります｣
霧水を集めるだけで水不足が解決するわけじゃなくても、砂漠地域における革新的で持続可能な水管理方法として、将来的に重要なツールになる可能性は十分にありそうです。
外部サイト
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 高畑裕太 9年前の不祥事に声明
- 2. マック「ちいかわ」店員も衝撃か
- 3. timelesz原嘉孝「年配」呼び物議
- 4. 女性教諭がわいせつ 校長も処分
- 5. 林家ペーがNTTに抗議 投稿波紋
- 6. ビキニから毛はみ出た姿に衝撃
- 7. 磐越道バス事故 車内でLINE…生徒「大切な人に連絡を」 “事故5回”も…逮捕の運転手「直近の事故歴ない」
- 8. 大地震に注意 地震調査委が喚起
- 9. 高校が「バスの借受人」明らかに
- 10. お手柄犬を表彰 ご褒美に大喜び
- 1. 女性教諭がわいせつ 校長も処分
- 2. ビキニから毛はみ出た姿に衝撃
- 3. 大地震に注意 地震調査委が喚起
- 4. 磐越道バス事故 車内でLINE…生徒「大切な人に連絡を」 “事故5回”も…逮捕の運転手「直近の事故歴ない」
- 5. 高校が「バスの借受人」明らかに
- 6. お手柄犬を表彰 ご褒美に大喜び
- 7. 埼玉の陸の孤島 独特な交通事情
- 8. 「可愛くて興奮」女児にキスか
- 9. 下着見えて…事故前夜に異様な姿
- 10. ミスド346830分待ちか 批判殺到
- 1. マック「ちいかわ」店員も衝撃か
- 2. 蓮舫氏が会長選で敗北 不満影響?
- 3. 首相、皇室に考えられぬ程失礼か
- 4. 教え子に性暴行未遂? 教師を逮捕
- 5. ユニクロ「新たな万引き」に注意
- 6. 三原氏「もう一度大臣やりたい」
- 7. 東京都の「無痛分娩」助成に遅れ
- 8. 山崎実業towerのコスパ抜群5選
- 9. 日本初アウトレット 誰も来ない
- 10. 小野田大臣の答弁に委員長が失笑
- 1. 過激ダンスが「公然わいせつ」と告発されたファサ、“全裸状態”で起きた衝撃の事故を告白
- 2. 飛行機内で性行為 50代男女逮捕
- 3. 日本旅行マナー違反の韓女優言及
- 4. トランプ氏 台湾問題で沈黙貫く
- 5. 「ホルムズ開放は必要なし」主張
- 6. 韓TikToker 日本食吐き出し物議
- 7. 印で入試問題流出か 230万人無効
- 8. 人生壊された韓俳優 引退を宣言
- 9. トランプ氏に反対 豪で白紙化
- 10. 3隻のタンカー通過「許可した」
- 1. 数千万円の借金が「日常」快感
- 2. 「任天堂はダメだ」値上げに苦言
- 3. 日本の首都は滋賀だったかも
- 4. 折りたたみスマホは「富の象徴」
- 5. 世界最高の雪に殺到→悲惨な結果
- 6. JR東 儲かりにくい仕組み誕生か
- 7. ギャグ流す人は仕事できない?
- 8. 米がイランにサイバー攻撃か
- 9. 「日本人減」の空白埋める外国人
- 10. 売り上げ11倍UP「神冷食」の中身
- 1. SNSでの交流は孤独増す? 米研究
- 2. LINEの見知らぬAIを消す方法
- 3. Netflix さらに広告を強化へ
- 4. AUKEY製 スケルトン充電器が登場
- 5. ChatGPTが家計と投資の相談相手に、OpenAIが個人向け金融機能を米国で提供開始
- 6. 「VPNを使用すれば解決」楽天モバイルの4GB容量制限を無料で回避するテクニック
- 7. 古いドライバで更新不具合解消へ
- 8. Googleの廉価版スマホ「Google Pixel 10a」のベンチマークスコアやバッテリー持続時間を検証してみたよレビュー
- 9. 塗って照らせばピタッと補修！約4秒で固まる液体プラスチックのUV-Bondy
- 10. ドコモ、Jリーグオールスター戦に招待など6つのキャンペーンを実施
- 11. ソニーの未発表な次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」と見られる「PM-152*-BV」が認証通過！今年は1 VIIIとともに上期に投入か
- 12. ハンタウイルス ワクチン開発中
- 13. DODのミニ財布、アレコレ入って「手ぶら」が捗るぞ
- 14. 「好き」でゆるやかに繋がるSNS
- 15. エイプリルフールに便乗しているサイトまとめ2022年版
- 16. マウスコンピューター、幅99ｍｍのデスクトップPC「mouse SHシリーズ」にホワイトカラー追加
- 17. Xiaomiのコレはメガネじゃないよ、音もこだわった「スマートグラス」だよ
- 18. PayPayが6月以降の「あなたのまちを応援プロジェクト」追加発表、神奈川県など
- 19. Googleマップ上に浮かぶ謎の「黒い三角形」。その正体が怖すぎた…
- 20. Discordで他人を自殺に追いやる凶悪サーバーの手口が当事者へのインタビューで明らかに
- 1. 日本代表は「弱者の戦いなった」
- 2. 三笘薫「奇跡の復活」に期待論
- 3. 本田圭佑 意味深投稿がSNSで反響
- 4. 長友佑都が泣いたタイミングに涙
- 5. 森保J バックアップメンバー選出
- 6. 羽月被告「爆弾発言」で球界危機
- 7. 田中将大楽天退団のウラ明かした
- 8. 初めて見た 大谷翔平打席で珍事
- 9. 中村敬斗別格なのに…移籍阻止も
- 10. 選外の南野 サポート役で帯同も
- 1. 高畑裕太 9年前の不祥事に声明
- 2. timelesz原嘉孝「年配」呼び物議
- 3. 林家ペーがNTTに抗議 投稿波紋
- 4. 設楽統 芸人の前の職業を告白
- 5. 「福くんが…」テレ東ドラマ反響
- 6. 「徹子の部屋」次回に驚きの声
- 7. そりゃモテる 東出の所作が話題
- 8. 声優・山崎和佳奈さんが死去
- 9. お台場ガンダム立像 展示終了へ
- 10. 渋谷すばる「KAT-TUN揶揄」波紋
- 1. 大人が「避けるべき」GUトップス
- 2. コストコの贅沢大容量スイーツ
- 3. ピジョン、ベビーカー生産終了へ
- 4. ミスドの「幻のドーナツ」発見
- 5. 反則級だ 紗栄子の水着姿に注目
- 6. 散乱戸建てを片付けBefore&After
- 7. 40・50代向け GUの大人コーデ
- 8. これ1本でOK 20分で完結筋トレ法
- 9. 余った玉ねぎで「本格的」常備菜
- 10. 人気の「軽らく」サンダル紹介
- 11. 「もっちゅりん」トレンド1位に
- 12. 紫外線から守る ワークマン帽子
- 13. お願いだから定番化して！（泣）【ミスド】終売前に食べておきたい「限定ドーナツ」
- 14. 3COINSの「トラベル収納グッズ」
- 15. 松のや公式Xが″最大30％オフ″クーポンを公開！30万食分の大盤振る舞い《5月13日15時スタート》
- 16. 一目惚れ必至 セリアのポーチ
- 17. 体重30キロ未満 20代女性の孤独
- 18. 結局【ユニクロのジーンズ】ってどれ買うのが正解？ マニアが推す「悩み別おすすめ品」
- 19. 「のぞみわたる」ギャグ漫画誕生
- 20. 友人「バイトより大学生活の方が大事」と助言→主人公「知らないんだ。自分より貧しい世界があることを」生活費のために働く上京組【作者に聞く】