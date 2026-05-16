親世代は「学力さえあれば合格できる」と考えがちな医学部入試。しかし、学科試験を突破しても、二次試験の面接・小論文で落ちるケースがよくあります。二次試験は「念のための確認」ではありません。大学側は自校の将来を展望したうえで、厳密な選考を行っているのです。本記事では、二次（面接・小論文）試験の本質について解説します。

学科試験を突破したからといって、合格目前にいるわけではない

医学部入試を、単なる学力試験として捉えると本質を見誤ります。一次試験は、医学を学ぶために必要な基礎学力を確認する関門です。しかし、一次試験を通過した時点で、受験生はすでに一定以上の学力を持つ集団に入っています。そこから先で大学が見ているのは、「この人物を6年間預かり、医師として社会に送り出してよいか」という点です。

保護者の方のなかには、「一次試験を通れば、あとはよほどのことがなければ大丈夫」と考える方がいます。しかし医学部では、一次試験は最終合格を保証するものではありません。学力でふるいにかけたあと、面接・小論文・調査書などを通じて、大学は受験生をもう一度選び直します。つまり二次試験は、点数競争の延長ではなく、人物評価の最終段階なのです。

大学側が必死で探している「人物」とは

医学部は、医師免許を取るための通過点ではありません。大学にとって医学部の卒業生は、地域医療、研究、病院経営、教育、行政など、さまざまな場で大学の評価を背負っていく存在です。したがって大学側は、試験で点が取れるだけの生徒ではなく、自校の看板を背負わせるにふさわしい「次世代のリーダー」を探しています。

ここでいうリーダーとは、派手な実績を持つ人という意味ではありません。患者や家族の立場を想像できるか。自分の弱さを認識し、改善しようとする姿勢があるか。医療の不確実性や倫理的な葛藤に対して、安易な正解に飛びつかず、自分の考えを組み立てられるか。大学はこうした資質を、短い面接や小論文のなかから見ようとしています。

面接は「模範解答」を披露する場ではない

面接でよくある誤解は、「正しい答えを覚えておけばよい」という考え方です。たとえば「なぜ医師を志望したのか」「地域医療についてどう考えるか」といった問いに対し、模範解答を暗記して話す受験生は少なくありません。言葉としては整っていても、本人の経験や価値観と結びついていなければ、面接官にはすぐに伝わります。

面接官が見ているのは、回答の完成度そのものではありません。その経験は本当に本人のものか。話している内容に一貫性があるか。質問の意図を受け止め、自分の言葉で返せているか。相手の立場を想像しながら会話できるか。こうした点を通じて、大学は「この受験生は信頼に値する人物か」を判断しています。面接とは、答え合わせの場ではありません。大学に対して、自分が医師として育つにふさわしい人物であることを示すプレゼンの場です。

小論文で問われるのは、知識量ではなく「判断の筋道」

小論文にも同じ落とし穴があります。医療ニュースを多く知っている、難しい言葉を使える、専門用語を並べられる――それだけで高評価になるわけではありません。医学部の小論文で問われるのは、知識をどれだけ持っているか以上に、複雑な問題をどう整理し、どの立場を取り、反対意見にどう向き合うかという思考の構造です。

医療現場では、絶対的な正解がない問題に向き合う場面が数多くあります。高齢者医療、地域医療、医療資源の配分、患者の自己決定、チーム医療。どのテーマでも、知識を並べるだけでは不十分です。自分は何を重視するのか。その理由は何か。別の立場から見たときに、どんな反論があり得るのか。そこまで整理して初めて、読み手は「この受験生は考える力を持っている」と判断できます。

面接・小論文の軽視は「資産の大幅損失」に直結

医学部受験には、予備校費、受験料、交通費、宿泊費、入学後の学費まで、非常に大きな費用がかかります。私立医学部まで視野に入れれば、家庭にとっては数千万円規模の教育投資です。それにもかかわらず、「面接や小論文は一次（学科）試験に通ってから考えればよい」と後回しにすると、学力が届いていたはずの受験生でも、最終合格を逃すリスクがあります。

浪人が1年延びれば、追加の予備校費用がかかるだけではありません。医師として働き始める時期も後ろ倒しになります。医師家系の家庭にとっては、子どもの進路だけでなく、将来の医院承継や家族全体の計画にも影響します。二次（面接・小論文）試験の軽視は、単なる対策不足ではありません。教育投資の回収時期を遅らせ、家庭の将来設計を揺るがす意思決定なのです。

子どもに面接の台本を覚えさせるのは無駄

保護者ができることは、子どもに面接の台本を覚えさせることではありません。むしろ、家庭の中で「なぜ医師になりたいのか」「どんな医療に関心があるのか」「自分の弱さをどう受け止めているのか」を早い段階から言語化させることです。受験直前に言葉を整えるのではなく、日々の会話の中で本人の思考を深めておく必要があります。

医学部が求めているのは、試験にだけ強い受験生ではなく、次世代の医療を担うリーダー候補です。だからこそ、学力対策、志望校選び、面接・小論文を別々に考えるのではなく、家庭全体の戦略として一体化させる必要があります。医学部受験で不合格になる理由は、偏差値不足だけではありません。学力があるのに落ちる家庭ほど、二次（面接・小論文）試験を「最後に対策する科目」としてしか見ていません。二次（面接・小論文）試験は、大学に信頼される人物であることを示す場。この本質を理解した親子だけが、最後の壁を越えられるのです。

親世代の成功体験が、子どもの不合格を招くことも…

保護者世代の受験では、「学科で高得点を取ること」が合格の中心に置かれていた時代感覚が強く残っています。そのため、家庭内の会話も「偏差値を上げなさい」「過去問をもっと解きなさい」「苦手科目をつぶしなさい」に偏りがちです。もちろん、それ自体は間違いではありません。しかし医学部受験では、学力だけに家庭の関心が集中すると、二次（面接・小論文）試験で問われる本人の価値観や医師像が置き去りになります。

面接で問われるのは、親が望む理想の答えではありません。本人がどのような経験から医師を志し、どんな医療者になりたいと考え、患者や社会にどう向き合おうとしているかです。親の成功体験をそのまま子どもに当てはめるほど、子どもの言葉は借り物になります。ここに、学力があるのに評価が伸びない親子の盲点があります。

家庭でできる準備は、早期に「本人の言葉」を育てること

二次（面接・小論文）試験の準備は、想定問答を暗記することではありません。むしろ、日常のなかで本人の言葉を育てることが重要です。なぜ医師なのか。医師以外の職業ではなぜ違うのか。これまでの経験のどこに、医療への関心が結びついているのか。こうした問いを、受験直前ではなく早い時期から考えさせる必要があります。

保護者は、答えを与えるのではなく、子どもが自分で考えるための問いを投げかける役割を担います。医療ニュースを見たとき、家庭内で「自分ならどう考えるか」を話してみる。学校生活や部活動での経験を、他者理解や責任感と結びつけて振り返る。こうした積み重ねが、面接や小論文での信頼感につながります。

亀井孝祥

医学部受験専門 メディカ東京代表