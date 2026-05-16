「え!?」「楽しみ８割減」G大阪FWは落選…日本と戦うチュニジアのメンバー発表。W杯V戦士の弟、堂安＆前田の同僚らが選出「かなりタフな相手になりそう」
チュニジアサッカー連盟は現地５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むチュニジア代表のメンバーを発表した。アフリカ予選を９勝１分、22得点０失点で突破した同代表は、W杯のグループステージでスウェーデン、日本、オランダと対戦する。
選ばれた26人は以下の通り。
【GK】
アイメン・ダーメン（CSスファクシャン）
サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）
ムヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）
【DF】
ヤン・ヴァレリ（ヤングボーイズ／スイス）
ムタズ・ネファティ（ノルシェーピン／スウェーデン）
ディラン・ブロン（セルベット／スイス）
ラエド・シハウィ（モナスティル）
モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）
アデム・アルス（カスムパシャ／トルコ）
オマル・レキク（マリボル／スロベニア）
アリ・アブディ（ニース／フランス）
モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）
【MF】
エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）
アニス・ベン・スリマン（ノーリッジ／イングランド）
ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
モルタダ・ベン・アネス（カスムパシャ／トルコ）
イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）
モハメド・ベルハジ・マフムド（ルガーノ／スイス）
ハンニバル・メジブリ（バーンリー／イングランド）
【FW】
エリアス・サード（ハノーファー／ドイツ）
ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン／フランス）
エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）
セバスティアン・トゥネクティ（セルティック／スコットランド）
ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）
フィラス・シャウアト（クラブ・アフリカン）
ラヤン・エルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）
昨年パリSGに引き抜かれた21歳の有望株ハリル・アヤリや、ドイツ代表として2014年W杯を優勝した兄サミを持つラニ・ケディラらが選ばれた。ケディラは長く固辞していた代表変更を受け入れ、今年３月にデビューした。
また、エリス・スキリはフランクフルトで堂安律と、セバスティアン・トゥネクティはセルティックで前田大然と共闘しており、日本代表選手のチームメイトも名を連ねた。
一方、ガンバ大阪に所属するFWイッサム・ジェバリは選外となった。
対戦相手だけに日本での反響も大きい。SNSには「え、ジェバリが落選!?」「W杯の楽しみ８割減」「オランダ戦よりもスウェーデン戦よりも楽しみにしてたのに」「あのキープ力はかなり脅威だと思うけどな」「ラニ・ケディラってあのケディラの実弟なのか」「日本代表にとってもかなりタフな相手になりそう」といった声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
選ばれた26人は以下の通り。
【GK】
アイメン・ダーメン（CSスファクシャン）
サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）
ムヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）
ヤン・ヴァレリ（ヤングボーイズ／スイス）
ムタズ・ネファティ（ノルシェーピン／スウェーデン）
ディラン・ブロン（セルベット／スイス）
ラエド・シハウィ（モナスティル）
モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）
アデム・アルス（カスムパシャ／トルコ）
オマル・レキク（マリボル／スロベニア）
アリ・アブディ（ニース／フランス）
モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）
【MF】
エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）
アニス・ベン・スリマン（ノーリッジ／イングランド）
ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
モルタダ・ベン・アネス（カスムパシャ／トルコ）
イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）
モハメド・ベルハジ・マフムド（ルガーノ／スイス）
ハンニバル・メジブリ（バーンリー／イングランド）
【FW】
エリアス・サード（ハノーファー／ドイツ）
ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン／フランス）
エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）
セバスティアン・トゥネクティ（セルティック／スコットランド）
ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）
フィラス・シャウアト（クラブ・アフリカン）
ラヤン・エルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）
昨年パリSGに引き抜かれた21歳の有望株ハリル・アヤリや、ドイツ代表として2014年W杯を優勝した兄サミを持つラニ・ケディラらが選ばれた。ケディラは長く固辞していた代表変更を受け入れ、今年３月にデビューした。
また、エリス・スキリはフランクフルトで堂安律と、セバスティアン・トゥネクティはセルティックで前田大然と共闘しており、日本代表選手のチームメイトも名を連ねた。
一方、ガンバ大阪に所属するFWイッサム・ジェバリは選外となった。
対戦相手だけに日本での反響も大きい。SNSには「え、ジェバリが落選!?」「W杯の楽しみ８割減」「オランダ戦よりもスウェーデン戦よりも楽しみにしてたのに」「あのキープ力はかなり脅威だと思うけどな」「ラニ・ケディラってあのケディラの実弟なのか」「日本代表にとってもかなりタフな相手になりそう」といった声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！