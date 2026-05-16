北中米W杯出場を逃したジェバリ。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

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　チュニジアサッカー連盟は現地５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むチュニジア代表のメンバーを発表した。アフリカ予選を９勝１分、22得点０失点で突破した同代表は、W杯のグループステージでスウェーデン、日本、オランダと対戦する。

　選ばれた26人は以下の通り。

【GK】
アイメン・ダーメン（CSスファクシャン）
サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）
ムヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）

【DF】
ヤン・ヴァレリ（ヤングボーイズ／スイス）
ムタズ・ネファティ（ノルシェーピン／スウェーデン）
ディラン・ブロン（セルベット／スイス）
ラエド・シハウィ（モナスティル）
モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）
アデム・アルス（カスムパシャ／トルコ）
オマル・レキク（マリボル／スロベニア）
アリ・アブディ（ニース／フランス）
モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）

【MF】
エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）
アニス・ベン・スリマン（ノーリッジ／イングランド）
ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
モルタダ・ベン・アネス（カスムパシャ／トルコ）
イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）
モハメド・ベルハジ・マフムド（ルガーノ／スイス）
ハンニバル・メジブリ（バーンリー／イングランド）

【FW】
エリアス・サード（ハノーファー／ドイツ）
ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン／フランス）
エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）
セバスティアン・トゥネクティ（セルティック／スコットランド）
ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）
フィラス・シャウアト（クラブ・アフリカン）
ラヤン・エルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）
 
　昨年パリSGに引き抜かれた21歳の有望株ハリル・アヤリや、ドイツ代表として2014年W杯を優勝した兄サミを持つラニ・ケディラらが選ばれた。ケディラは長く固辞していた代表変更を受け入れ、今年３月にデビューした。

　また、エリス・スキリはフランクフルトで堂安律と、セバスティアン・トゥネクティはセルティックで前田大然と共闘しており、日本代表選手のチームメイトも名を連ねた。

　一方、ガンバ大阪に所属するFWイッサム・ジェバリは選外となった。

　対戦相手だけに日本での反響も大きい。SNSには「え、ジェバリが落選!?」「W杯の楽しみ８割減」「オランダ戦よりもスウェーデン戦よりも楽しみにしてたのに」「あのキープ力はかなり脅威だと思うけどな」「ラニ・ケディラってあのケディラの実弟なのか」「日本代表にとってもかなりタフな相手になりそう」といった声が上がっている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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