『ザワつく！金曜日』（テレビ朝日系）など、キー局の複数番組でレギュラーを務めるお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）。売れっ子芸人の高橋に「後輩いじめ」疑惑が降って湧いたのは、大型連休中のことだった。

5月5日に配信された『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）で、事務所の後輩にあたるお笑い芸人・中山功太（45）が「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発。実名の公表はされなかったが、その後、ネット上でいじめの当事者が高橋だという情報が広がった。

そこで動いたのが相方のサバンナ・八木真澄（51）だった。芸能関係者が語る。

「八木は中山と連絡を取り、結果的に中山に対してサバンナの2人が謝罪し、和解したことを発信。一時は各レギュラー番組の出演を危ぶまれ、CM出演が見合わせになるなど影響は出ているものの、八木の仲裁後にNHKが高橋の番組続投を公表するなど、ギリギリ踏みとどまったのです」

現在、八木のレギュラー番組は0本。結成以降、長年"格差コンビ"として知られてきた。

「立命館大学柔道部で高橋の先輩だった八木。頭の回転が速い高橋と比べると天然とも言えるほど真っ直ぐな性格で、日頃高橋が八木の仕事の少なさをイジっても笑顔で応じていた。高橋の仕事で八木に入るギャラは0円でコンビの仕事もないため、周囲は『なぜ解散しないのか』と言っていた。

そんな八木が活路を見出したのが"営業"でした。コンビでなくピンで、地方のお祭りや企業の懇親会を飛び回る。2024年には難関であるファイナンシャルプランナー1級を取得して講演できる幅を広げ、気づけば事務所内でも1、2位を争う営業本数を獲得していたのです」（同前）

八木は芸人間でも人望を集めているという。

「悪意のない人で、後輩芸人を引き連れてジムやプールに行ったり、お金の相談を受けるなど面倒見がいい。今回の騒動でも、場合によっては『加害者の相方が首を突っ込むな』と再炎上する可能性もあったなか『全てコンビであるサバンナの責任』と頭を下げ、後輩をなだめた。八木の人徳あっての仲裁でしょう」（同前）

とはいえ、まだ事態は収束しそうにない。相方のサポートで信頼を回復できるか。

※週刊ポスト2026年5月29日号