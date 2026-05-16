【taka :a（大石敬之）】詐欺アカ発生するほど人気絶頂「ラーメン山岡家」が抱える唯一の悩み”カップ麺が全然おいしくない”と言われる問題

全国に200近い店舗を構える「ラーメン山岡家」の人気がとどまることを知らない。同チェーンを運営する株式会社丸千代山岡家によれば、2026年1月期決算は、売上高430億円、営業利益46.7億円と増収増益で過去最高を更新。既存店売上高にいたっては46ヵ月連続で前年超えを達成するほどの好業績ぶりだ。

その圧倒的な人気ゆえか、ラーメン業界では珍しいこんな騒動も。5月13日、山岡家のＸ公式アカウントで〈詐欺の可能性がありますのでご注意ください。〉と発信する投稿があった。どうやら、同チェーンを騙った詐欺アカウントが急増していることから、消費者に注意喚起を促す目的だったようだ。

まさに“有名税”、売れたがゆえの苦しみとも言うべきか――そんな山岡家、実はこんな悩みも抱えている。「カップ麺が全然おいしくない」と言われてしまう問題だ。

チェーン・個人店問わず、有名店の味を再現したカップ麺は今やすっかりおなじみとなった商品だが、なぜか山岡家の場合、それがうまくいっていないという。いったいどういうことなのか、その経緯を「カップ麺の消費量は年間1000食以上」と語るカップ麺研究家のtaka :a氏が解説する。

まず知っておきたい「本物の山岡家」誕生まで

ロードサイドの覇者「ラーメン山岡家」をご存知だろうか。都市部の駅前ではなく、郊外の幹線道路沿いで異彩を放つ赤い看板。そこから漂う芳醇な豚骨の魅力と濃厚な味わいに、多くの長距離ドライバーや深夜の空腹を満たしたい人々が吸い寄せられている。

その外観や青磁のラーメンどんぶり、さらに海苔やほうれん草などのトッピングから「家系ラーメン」と混同されることもあるが、そのアイデンティティは全くの別物だ。

始まりは1980年（昭和55年）2月、後に「ラーメン山岡家」を創業する山岡正（やまおか ただし）氏が東京都江戸川区に有限会社丸千代商事を設立し、弁当のFC店を開業したことに端を発する。そのFC事業開始から1年後、直営店舗の経営も始め、1983年（昭和58年）4月には株式会社に組織変更した。

しかし、他社が近隣に弁当店を開業。他店競合が激しくなったことを受け、別の業態を模索するなか、山岡氏は自身の好物だったラーメンに着目。そこから“ブームに左右されない本当にうまいラーメンで事業を展開したい”という理念のもと、幾度も試行錯誤を重ね、じっくりと豚骨を煮込んだ独自のラーメンを完成させる。

たしかな手応えを感じた山岡氏は、1988年（昭和63年）9月に屋号を「ラーメン山岡家」とし、茨城県牛久市に1号店を開業。その当初から24時間、年中無休の営業を貫いており、2026年4月時点で32都道県に198店舗を展開する規模に成長しているが、特筆すべきは徹底した「現場至上主義」にあるといっても過言ではない。

チェーンでも「現場至上主義」を貫く徹底ぶり

多店舗展開する外食チェーンの多くがセントラルキッチン（集中調理施設）を導入し、当たり前のように効率化を図っているが、山岡家はそれを真っ向から否定する。

300坪以上の敷地面積を有する約200もの店舗を抱えながら、全店舗直営を基本とし、店内調理だからこその“手作りにしか出せない味”を徹底的に追求し、各店舗で釜を回し続ける道を選んだ。

先に「家系ラーメン」と混同されることもあると触れたように、吉村家を発祥とする家系ラーメンのスープは豚骨や鶏ガラを長時間炊き出し、たっぷりの鶏油（ちーゆ）と醤油のキレを特徴としている。対して山岡家のスープは、水と豚骨だけを丸3日、煮込み続けていることが特徴だ。各店舗の厨房には、初日に仕込み、2日目、3日目と焚き続け、4日目に完成するスープの寸胴が4つ常に並んでいる。

さらに、至高のスープを最大限に活かすべく、小麦から厳選した太めのストレート麺を専用に開発。あえて熟成の工程を省いた、やや加水率の低い太麺は芯が強く、小麦の風味が豊かに香る。

トッピングのチャーシューも各店舗でブロック肉のカットから始まり、紐で縛り上げ、秘伝のタレで煮込んでいる。それを創業者であり、現会長の山岡氏が各店舗を回りながら味のチェックを行うなど、約200店舗もの規模を運営している会社の体制とは思えない「現場至上主義」を貫いてきた。

これはビジネスの観点から見れば、極めて非効率な運営といわざるを得ない。味の均一化はもちろん、サービスの質についても店舗ごとにブレが生じるだろう。しかし、この非効率こそが他社の追随を許さない参入障壁となっている。工場で作られたスープでは決して出せないライブ感こそ、山岡家のブランド価値そのものとなった。

“山岡家ブランド”に目を付けた日清食品

そのような全店舗直営だからこその味わいもさることながら、24時間営業というビジネスモデルも特筆すべきポイントだ。それは日本の物流を支える長距離ドライバーの「深夜のオアシス」としての地位を確立し、独自のドミナント戦略と現場の熱量が相乗したことで、熱狂的な“山岡家信者”を生む強固な土壌となっている。

近年、SNSでも山岡家の投稿が絶えない。味についての感想はもちろん、独自のサービス券を集めると、各種メニューの無料券やオリジナルTシャツと交換できる制度を導入し、山岡家信者の熱量をさらに高めるステータスやコミュニティを形成するに至った。

このブランド・ロイヤルティ（顧客忠誠心）の高さに目をつけたのが、即席めん業界で絶大な影響力を持っている日清食品である。山岡家のカップラーメンといえば、かつては「凄麺」のブランドで知られるヤマダイのイメージが強く、サッポロ一番のサンヨー食品ともコラボ商品を展開していた経緯があるが、現在は日清食品が製造・販売を一手に担っている。

山岡家が提供しているのは、単なるラーメンという物質ではない。24時間灯り続ける看板、店内に漂う独特の香り、そしてロードサイドという立地が一体となったユーザーエクスペリエンスだ。それが熱湯を注ぐだけで、なおかつ自宅で楽しめるのであれば、これほどおいしい話はないだろう。

まずは、従来品の感想について触れておこう。

「お世辞にも良作とは評価できない」

リニューアル前の「ラーメン山岡家 醤油ラーメン」（2024年9月16日発売）は、ずっしりと重たい液体スープの量に目を見張るものがあり、そのインパクトから実店舗が標榜している“ガツンと来て、くせになる”スープの再現に心血を注いでいることは伝わってきた。

しかし、実際の仕上がりはどうだろう。ややクセのある豚脂の香りと醤油のキレは分かりやすく、多めのオイルが浮かぶスープのビジュアルには心を躍らされたが、味覚に訴えかけてくる魅力は意外にも控えめで、ファーストインプレッションで印象的だった香りに伴っていない。

また、ランニングコストの高いノンフライ麺を使用してはいたものの、よくも悪くも日清食品らしいテンプレのような質感で、なにより“ほぐれにくさ”が致命的だった。さらに、かやくの頼りなさも忘れられない。

山岡家を象徴するほうれん草や海苔も別添されてはいたけれど、ほうれん草の量は少なく、海苔も標準どんぶり型の「麺職人」で使われるサイズ感。チャーシューのサイズや質感もチープさを極めており、1食あたり328円（税別）という当時のメーカー希望小売価格の高さも相俟って、お世辞にも良作とは評価できなかった。

山岡家のカップ麺について「良作とは評価できない」と断言するtaka :a氏。そんな中、日清食品は満を持してリニューアルした「ラーメン山岡家 醤油ラーメン」を今年4月13日に発売した。

公式サイトでは“さらに濃くて旨いスープに”なったことを訴求しているが、はたしてその評価は――。つづく【後編記事】『買ってガッカリ「山岡家のカップ麺」がファンの不評を買った“もっともな理由”…改善されない「物足りなさ」の正体は』で詳報する。

【つづきを読む】買ってガッカリ「山岡家のカップ麺」がファンの不評を買った”もっともな理由”…改善されない「物足りなさ」の正体は