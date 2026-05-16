世帯年収1200万でも「裕福という感じは無い」　フェアレディZと教育費で家計は火の車

世帯年収1000万円を超えればさぞリッチな生活ができるのだろうと思いきや、現実はそう甘くないようだ。

投稿を寄せた愛知県の50代男性（建築・土木技術職／世帯年収1200万円）は、自身の暮らしぶりについて「正直言って裕福という感じは無いです」と本音をこぼす。夫である自分が約1000万円、妻が200万円を稼ぎ出しているものの、実際の家計はなかなかシビアだという。（文：篠原みつき）

「生活費はある意味２重に掛かっている」私立大生2人の学費と単身赴任の重圧

「家は郊外の持ち家ですが、もちろん住宅ローンも有りますし、子供は年子で現在２人とも大学３年と４年生（私立）で結構教育費の比重が大きいです」

と実情を明かす男性。

郊外とはいえ住宅ローンを抱えつつ、私立大生2人の学費を同時に払うとなれば、1200万円の収入もあっという間に溶けていくだろう。さらに、出費の波はこれだけでは終わらない。

「車は妻の通勤用としてハイエース、私の趣味の車のフェアレディZ（Z32型）の２台ですが、どちらも燃費が悪く、維持費もかかります」

「普段、私は単身赴任の為、自宅には月１回帰れる程度ですので生活費はある意味２重に掛かっているようなものなので、子供が卒業すると少しは楽になるのかな？と考えております」

趣味の旧車を手放せば手っ取り早く維持費が浮きそうだが、そこは個人の自由というものだろう。

※キャリコネニュースでは「『世帯年収1000万円以上』の世界ってどんな感じですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/QLE1FGOD