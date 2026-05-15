尼崎ボートは１５日に初日を迎えた「『Ｂ面の神戸』ええとこええとこ ＢＴＳ神戸新開地杯」の７Ｒ以降を打ち切り、１８日までの今節のレースを中止とすることを発表した。

５Ｒで大山千広（福岡）、６Ｒで永井源（愛知）がエンジン不調により欠場となった他、Ｌ（出遅れ）も連続で発生。さらに７Ｒの展示でも同様の不具合があったことから「緊急の設備点検により中止打ち切りと決定しました」とアナウンスした。

原因については「エンジン不調の原因を探ったところ、エンジンに付随する燃料コック（給油弁）内のストレーナー（網）にジェル状の異物を確認」し「給油用小タンク（携行缶）に付随するホースに後付けで装着した補強テープの接着剤が劣化し、ジェル状となり混入した可能性が高いと判断」としている。

今後は全エンジン、および燃料タンク等の関係部品の洗浄、点検を実施するほか、詳細についてはしっかりと原因を究明していくという。

また、他場レースの販売については１６日は正面前販売所での発売を予定し、メインスタンドでの発売は中止。１７、１８日は通常通りメインスタンドでの発売も行う。