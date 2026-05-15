怯えた表情を見せていた保護子犬が、愛情を受けて見せた変化がTikTokで話題になっています。投稿したのは、モカちゃん・むぎくん・あずきちゃん・みーちゃん・ちゃちゃくんと暮らしている「4にゃん1わん日和」さん。「かわいい笑顔ですね」といったコメントが寄せられています。

【動画：『怯えた顔』をした保護子犬→愛情を込めて、大切に育てた結果…素敵すぎる『表情の違い』】

少しずつ縮まっていく心の距離

登場するのは、モカちゃん。とある日、保健所からやってきたばかりの頃、モカちゃんの表情は緊張で固まっていたといいます。飼い主さんとは距離をとり、離れて遠くから様子を伺う日々だったとか。

それでも飼い主さんは焦らず、やさしく寄り添い続けたのでした。モカちゃんに想いが通じたのか、少しずつ安心した表情を見せてくれるようになっていったんだそう。リラックスしてお腹を見せてくれるようにもなったとか。

遊びもドライブも全力で楽しむ毎日に

心が安定してくると、モカちゃんの本来の元気っ子な一面が顔を出し始めたといいます。大好きなおもちゃのボールを噛んで壊してしまうほど、パワフルに遊ぶようになったんだそう！

お出掛けも好きで、ドライブ中は後部座席から身を乗り出して嬉しそうな様子なのだそう。怯えていたモカちゃんの姿はもうどこにもなく、元気いっぱいに毎日を楽しんでいるといいます。

笑顔が似合うにこにこなモカちゃん

現在のモカちゃんは、笑顔がトレードマークといっていいほど笑顔がステキなワンちゃんになったのだそう。飼い主さんにも上手に甘えられるようになり、にこにこな笑顔は家族みんなを幸せな気持ちにしてくれそうです。

保健所から引き取ったばかりの怯えていた頃を思うと、本当にステキな飼い主さんに出会えてモカちゃんは幸せですね。愛情をたくさん受けたモカちゃんの笑顔は、これからも見る人に元気と癒しを与えてくれるでしょう。

この投稿には「笑顔全開！」「家族に迎えていただき、ありがとうございます」「かわいいワンちゃん見つけた♡」「かわいい笑顔」など、モカちゃんの笑顔に魅了される人が続出しています。

投稿者である「4にゃん1わん日和」さんのアカウントでは、笑顔あふれるモカちゃんと、共に暮らす4匹の猫ちゃん達の賑やかな日常が投稿されています。個性あふれるみんなに注目です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「4にゃん1わん日和」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。