A.B.C-Zが、2026年初となるデジタルシングル「TAP」を5月27日にリリースすることが決定した。

「TAP」は初タッグとなるALI& (80KIDZ)をアレンジャーに迎え、エッジの効いたエレクトロサウンドと、一度聴いたら離れない中毒性抜群のサビが融合したダンスナンバー。移りゆく時代をスクロールに例えながら、自らの手で未来をTAPし、人生をアップデートし続けるという力強いメッセージが込められている。目まぐるしく移りゆく現代を生きるすべての人を肯定し、背中を押してくれる一曲となっている。

また、A.B.C-Zが主催するツーマンライブフェス＜A.B.C-Z CONNECTION Vol.2＞のファンクラブ先行販売受付がスタートした。本イベントは、8月19日に「グランキューブ大阪 メインホール」、8月29日・30日に「パシフィコ横浜 国立大ホール」にて開催され、ゲストは8月19日にZiDol、8月29日に新浜レオン、8月30日に大黒摩季が決定している。

＜A.B.C-Z CONNECTION Vol.2＞

特設サイト：https://abcz.ponycanyon.co.jp/live_connection-2/index.html DAY1

グランキューブ大阪 メインホール

2026年8月19日（水）

開場17:00 /開演18:00

ゲスト:ZiDol

http://yoshimoto-me.co.jp/artist/zidol/ DAY2

パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年8月29日（土）

開場16:00 /開演17:00

ゲスト: 新浜レオン

https://niihamaleon.com/ DAY3

パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年8月30日（日）

開場16:00 /開演17:00

ゲスト: 大黒摩季

https://maki-ohguro.com/ 全席指定 11,500円（税込）