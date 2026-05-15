A.B.C-Z、デジタルシングル「TAP」のリリース決定ALI& (80KIDZ)と初タッグ
A.B.C-Zが、2026年初となるデジタルシングル「TAP」を5月27日にリリースすることが決定した。
「TAP」は初タッグとなるALI& (80KIDZ)をアレンジャーに迎え、エッジの効いたエレクトロサウンドと、一度聴いたら離れない中毒性抜群のサビが融合したダンスナンバー。移りゆく時代をスクロールに例えながら、自らの手で未来をTAPし、人生をアップデートし続けるという力強いメッセージが込められている。目まぐるしく移りゆく現代を生きるすべての人を肯定し、背中を押してくれる一曲となっている。
また、A.B.C-Zが主催するツーマンライブフェス＜A.B.C-Z CONNECTION Vol.2＞のファンクラブ先行販売受付がスタートした。本イベントは、8月19日に「グランキューブ大阪 メインホール」、8月29日・30日に「パシフィコ横浜 国立大ホール」にて開催され、ゲストは8月19日にZiDol、8月29日に新浜レオン、8月30日に大黒摩季が決定している。
「TAP」
2026.5.27 Release
URL：https://abcz.lnk.to/TAP
＜A.B.C-Z CONNECTION Vol.2＞
特設サイト：https://abcz.ponycanyon.co.jp/live_connection-2/index.html
DAY1
グランキューブ大阪 メインホール
2026年8月19日（水）
開場17:00 /開演18:00
ゲスト:ZiDol
http://yoshimoto-me.co.jp/artist/zidol/
DAY2
パシフィコ横浜 国立大ホール
2026年8月29日（土）
開場16:00 /開演17:00
ゲスト: 新浜レオン
https://niihamaleon.com/
DAY3
パシフィコ横浜 国立大ホール
2026年8月30日（日）
開場16:00 /開演17:00
ゲスト: 大黒摩季
https://maki-ohguro.com/
全席指定 11,500円（税込）
関連リンク
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