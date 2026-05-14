キンプリ永瀬廉、先輩・後輩7人が集まった豪華打ち上げ回顧 なにわ男子・高橋恭平を介抱していた「うなだれてて…」
【モデルプレス＝2026/05/14】King ＆ Princeの永瀬廉が5月13日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。なにわ男子の高橋恭平の飲み会でのエピソードを明かした。
【写真】SUPER EIGHT・WEST.・永瀬廉ら豪華集結
番組には、3月24日に関西ジュニアOBと現役の関西ジュニアが加わった総勢92人が集まり大阪松竹座で開催された「ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ！卒業式。〜」の打ち上げについて質問が寄せられた。バーを貸し切ったというその打ち上げにはSUPER EIGHTの大倉忠義、なにわ男子の西畑大吾・高橋恭平、関西ジュニアの西村拓哉、Snow Manの向井康二、俳優の室龍太が参加したそうで、永瀬は「ドゥンゴ（西畑）が「ズッコケ男道」とか入れるわけですよ。大倉くんも『気遣うなよ』みたいな…。そしたらまさか歌ってくれて。7人で『ズッコケ男道』を回してみたいな。すごい楽しかったよ」と振り返った。
打ち上げでは「ちょっと強めのお酒をみんな飲んでた」そうで、永瀬は「高橋恭平も後輩ムーブをかまして『俺飲みますよ』って。『じゃあちょっとお願い』って言ったら、気づいたらあいつ背もたれに寄っかかってうなだれてて、やられた『あしたのジョー』みたいな体勢してた」と高橋が酔いつぶれてしまったことを暴露。「これはもう起きひんやつやってお開きにして。あいつ車内でもずっと寝ててホテル着いても起きれないから、俺とドゥンゴで肩組んで引っ張って…。ボロボロの状態の高橋恭平を僕とドゥンゴで頑張ってホテルの部屋に押し込んだ」と顛末を語り、「マジあいつイキってましたね、あんま飲めないくせに。だから今度からちゃんと自分で飲みます」と苦笑いしていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆永瀬廉、先輩・後輩7人が集まった打ち上げ回顧
番組には、3月24日に関西ジュニアOBと現役の関西ジュニアが加わった総勢92人が集まり大阪松竹座で開催された「ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ！卒業式。〜」の打ち上げについて質問が寄せられた。バーを貸し切ったというその打ち上げにはSUPER EIGHTの大倉忠義、なにわ男子の西畑大吾・高橋恭平、関西ジュニアの西村拓哉、Snow Manの向井康二、俳優の室龍太が参加したそうで、永瀬は「ドゥンゴ（西畑）が「ズッコケ男道」とか入れるわけですよ。大倉くんも『気遣うなよ』みたいな…。そしたらまさか歌ってくれて。7人で『ズッコケ男道』を回してみたいな。すごい楽しかったよ」と振り返った。
◆永瀬廉、酔った高橋恭平の様子明かす「やられたあしたのジョーみたい」
打ち上げでは「ちょっと強めのお酒をみんな飲んでた」そうで、永瀬は「高橋恭平も後輩ムーブをかまして『俺飲みますよ』って。『じゃあちょっとお願い』って言ったら、気づいたらあいつ背もたれに寄っかかってうなだれてて、やられた『あしたのジョー』みたいな体勢してた」と高橋が酔いつぶれてしまったことを暴露。「これはもう起きひんやつやってお開きにして。あいつ車内でもずっと寝ててホテル着いても起きれないから、俺とドゥンゴで肩組んで引っ張って…。ボロボロの状態の高橋恭平を僕とドゥンゴで頑張ってホテルの部屋に押し込んだ」と顛末を語り、「マジあいつイキってましたね、あんま飲めないくせに。だから今度からちゃんと自分で飲みます」と苦笑いしていた。（modelpress編集部）
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