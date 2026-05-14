お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（50）がMCを務めるトーク番組「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）を製作・放送するTOKYO MXは14日、日刊スポーツの取材に「本番組につきましては、現在のところ、通常通りの放送を予定しております」とコメントした。

同番組は16日に、アイドルで大食いタレントのもえのあずき（38）をゲストに招いた最新回の第106回の放送を予定している。

高橋は、お笑い芸人中山功太（45）が5日にABEMAで配信の「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ」などと告白。そのことを受けて、同11日未明にXを更新。中山に対し「言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと」について謝罪したことを報告し「未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした」と謝罪。その後、中山が発言を撤回し、高橋も14日放送の日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演し「ちゃんとしゃべっていて、何のわだかまりもなくて、飯行く約束とかもできてるんですよ」と語っていた。

「サバンナ高橋の、サウナの神さま」は、TOKYO MXで21年10月から放送中で、22年7月からは動画配信サービス「TVer」でも配信。、芸能界きってのサウナ好きで知られる高橋が、各界のゲストをサウナに迎え、心身ともに”ととのった”ところで、人生の“ととのった”瞬間＝「人生のターニングポイント」を聞くサウナトーク番組。ラストで、高橋がゲストのリアルな悩みを解決“ととのって”帰ってもらう、という趣旨だ。

高橋をめぐっては、プロモーションキャラクターを務める、ライオン「ストッパ下痢止め」について、同社は14日までに、「総合的に判断してプロモーションへの活用は当面見合わせています。現在CMは放映しておらず、当初から予定もございません」とコメントした。