人間の体の要とも言える腰。実は、冬ではなく夏にも腰痛が多いということが、23日に放送された日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月〜金曜9:00〜)で取り上げられ、「夏場に腰痛注意は驚き。隠れ腰痛にも気をつけなければ」など驚きの声が上がっている。『DayDay.』MCの山里亮太腰痛といえば、冬場の寒い季節に起こりやすいイメージがある。ところが、「独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所」の調査によると