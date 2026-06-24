俳優の天海祐希さん（58）が24日、コンビニエンスストアの発表会に登場。CMで共演した相葉雅紀さん（43）や櫻井翔さん（44）と、嵐について話したことを明かしました。5月31日に行われた嵐のラストライブの前に2人と共演した天海さん。当時のエピソードについて「準備で待っている間に、まだラストコンサートの前だったんですけど、そこに向ける思いであるとか、ファンの皆さんへの思いを（聞いた）」と振り返り「おひとりおひとり