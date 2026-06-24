アニメ『ONE PIECE』の新作アニメシリーズ『THE ONE PIECE』（ザ・ワンピース）のキャスト情報が発表され、日本語版のモンキー・D・ルフィ役は田中真弓（71）が続投することが決定した。製作陣からの熱いラブコールに応える形で実現したキャスティングで田中は「この年齢で新たにスタートするのは少し不安もありましたが、実際にやってみたら新たな発見もありましたし、新たな気持ちでルフィを演じることができました」とコメン