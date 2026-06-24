岐阜県各務原市の中学校で24日午後、教師の顔を殴ってケガさせたとして、中学2年の男子生徒が逮捕されました。逮捕されたのは各務原市の中学2年の男子生徒(14)です。警察によりますと、男子生徒は24日午後4時前、自身が通う中学校の教室で男性教師(41)の顔を拳で複数回殴りケガさせた疑いが持たれています。男性教師のケガの程度は分かっていませんが、口や鼻から出血し病院に搬送されたということです。男子生徒は、学