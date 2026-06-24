東京・ユニバーサルミュージックストア原宿は２４日、「ザ・ビートルズ来日６０周年記念ポップ・アップ・ストア」（２５日〜７月５日まで）のメディア向け内覧会を行った。１９６６年６月２９日に、唯一の来日を果たしたザ・ビートルズ。そこから６０周年の節目を記念したポップ・アップ・ストアになる。会場には、メンバーが初来日した際の航空機のタラップを再現したフォトスポット、その時に着用していた「ＪＡＬはっぴ」