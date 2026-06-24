北中米Ｗ杯で、最大級のサプライズを演じているチームの一つがカーボベルデ代表だ。人口約60万人。Ｗ杯出場国としては史上屈指の小国を代表する“ブルーシャークス”ことカーボベルデは、グループステージ（Ｈ組）第１戦で優勝候補のスペインを０−０で足止めすると、第２戦では南米の強豪ウルグアイと２−２で引き分けた。２試合連続のドローで勝点２。Ｈ組ではスペインに続く２位タイにつけており、最終戦のサウジアラビア