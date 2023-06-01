たった一人の新人が、会社を内側から崩壊させることもあるようだ。東京都の60代女性（事務・管理）は、かつて元夫の一族が経営する建築系の会社で事務員をしていたときの、呆れた社内不倫について投稿を寄せた。当時の社長は元夫の叔父にあたり、元夫は建築系の部長の部下という複雑な立ち位置だった。女性が産休で実家に帰っている間、店舗部門で21歳で子持ちだという「ちょっと可愛いヤンチャ系の茶髪の女の子」が採用されたとい