【森雅史の視点】2026年5月13日 J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節 FC町田ゼルビアvs東京ヴェルディ
J1百年構想リーグ地域リーグ第12節 町田 0 (0(4PK2)0) 0 東京V
19:03 キックオフ 町田GIONスタジアム 入場者数 7,624人
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試合前に降り始めた雨は東京Vにとって不利な要素となった。試合の立ち上がりから町田の強力3トップ、テテ・イェンギ、ナ・サンホ、エリキに押された東京Vは守備に追われる時間が多くなる。東京Vは粘り強く対応するが、どうしても重心は後ろへ。ボールを奪って前に出ようとするが、濡れてスリッピーになった芝に組み立てがままならない。町田に決定的なチャンスを作らせる機会は少なかったが、攻撃の時は人数をかけられない。森田晃樹が持ったときにリズムは作れるがペナルティエリアへの侵入はできず、最後はPK戦へ。そして2人が外して町田が勝利を収めた。それでも圧倒的劣勢の中で東京Vの粘りが勝点1を生んだとも言えるはずだ。
森雅史（もり・まさふみ）
佐賀県有田町生まれ、久留米大学附設高校、上智大学出身。多くのサッカー誌編集に関わり、2009年本格的に独立。日本代表の取材で海外に毎年飛んでおり、2011年にはフリーランスのジャーナリストとしては1人だけ朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の日本戦取材を許された。Jリーグ公認の登録フリーランス記者、日本蹴球合同会社代表。2019年11月より有料WEBマガジン「森マガ」をスタート