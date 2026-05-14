J1百年構想リーグ地域リーグ第12節 町田 0 (0(4PK2)0) 0 東京V

19:03 キックオフ 町田GIONスタジアム 入場者数 7,624人

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試合前に降り始めた雨は東京Vにとって不利な要素となった。試合の立ち上がりから町田の強力3トップ、テテ・イェンギ、ナ・サンホ、エリキに押された東京Vは守備に追われる時間が多くなる。東京Vは粘り強く対応するが、どうしても重心は後ろへ。ボールを奪って前に出ようとするが、濡れてスリッピーになった芝に組み立てがままならない。町田に決定的なチャンスを作らせる機会は少なかったが、攻撃の時は人数をかけられない。森田晃樹が持ったときにリズムは作れるがペナルティエリアへの侵入はできず、最後はPK戦へ。そして2人が外して町田が勝利を収めた。それでも圧倒的劣勢の中で東京Vの粘りが勝点1を生んだとも言えるはずだ。